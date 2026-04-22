Vi söker heltid a la carte kock!
2026-04-22
Profilhotels Nacka är vårt nya hotell där storstad möter skärgård. Här bor man nära shopping, ett rikt kulturliv och fantastisk natur. Hotellet ger de bästa förutsättningarna för att gästen ska få en trevlig vistelse med extra guldkant.
Till vårt ProfilHotels Nacka och restaurang Angelini söker vi nu en duktig a la carte kock.
Våra F&B verksamheter på hotellet:
Stjärnan på Hotel Nacka är Angelini, en A la carte restaurang med vårt italiensk-amerikanska restaurangkoncept.
På Angelini serverar vi allt från italiensk pasta och pizzor till amerikanska, stekar och burgare - allt tillagat med samma stora kärlek och omsorg för en så härlig matupplevelse som möjligt för våra gäster. För våra hotellgäster serveras även vår härliga frukostbuffé inne i restaurang Angelini.
Älskar du mat och är en lagspelare samt vill ge gästen en upplevelse att minnas? Då är du en av oss!
Du talar helst både svenska och engelska flytande. Stor möjlighet till utveckling inom koncernen.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en a la carte kock, tjänsten är heltid. Både kvällstid och dagpass förekommer samt helger.
Tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande så vänta inte utan ansök direkt.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497), https://ligula.se/om-ligula/karriar/
VÄRMDÖVÄGEN 84 (visa karta
)
131 54 NACKA Arbetsplats
Profilevents AB, Profilhotels Nacka Kontakt
Mattias Larsson 08-50616000 Jobbnummer
9868784