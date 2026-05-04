Vi söker häst- och stallskötare!
2026-05-04
Om oss
Kalix Ryttarförening är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Vi har 12 skolhästar/ponnyer och ca 150 uppsittningar/vecka. Vi är en liten förening som siktar högt! Hästarnas välfärd och våra värdeord Glädje, Öppenhet, Gemenskap och Trygghet genomsyrar allt vi gör.
Vi verkar på Kalix kommuns ridsportanläggning. Det finns ett nybyggt skolstall, ett medlemsstall med 21 platser, två varma ridhus, en stor utebana och skrittslinga. Anläggningen ligger vackert bredvid Kalix älv.
Den dagliga verksamheten drivs under ledning av vår verksamhetschef tillsammans med anställda häst- och stallskötare samt ridinstruktörer på uppdrag av styrelsen. I dagsläget har föreningen 4 anställda.
Om tjänsten
Vi söker en häst- och stallskötare som vill bidra till ridskolans och föreningens utveckling! I tjänsten ingår:
• Häst-, stall- och anläggningsskötsel
• Övrigt förekommande arbetsuppgifter på ridskola och inackorderingsstall
• Ledare för barn, unga och vuxna
• Viss utbildning och rehabilitering av skolhästar
Vi söker dig som:
• Har goda hästkunskaper
• Har god kommunikativ förmåga
• Har ett gott självledarskap och kan prioritera i det dagliga arbetet
• Har en positiv grundinställning och ett flexibelt förhållningssätt
• Trivs att arbeta både självständigt och i team
• Har ett utpräglat säkerhetstänk
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75% (eller enligt överenskommelse). Vi har kollektivavtal. Tjänsten kan innebära varierande arbetstider med schemalagt arbete dagtid, kvällstid och helg. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Uppvisande av utdrag ut belastningsregistret kommer krävas vid anställning.
Referenser kommer efterfrågas vid eventuell intervju.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Kalix
I Kalix finns alla förutsättningar för ett gott liv! Naturskön miljö med tillgängligt friluftsliv, ett starkt lokalsamhälle där det är tryggt att bo och leva med god samhällsservice och goda kommunikationer till större orter och städer. Mer info om Kalix och inflyttningslotsen hittar du här: https://www.kalix.se/Boende/inflyttare/
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: krfkalix@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan häst- och stallskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalix Ryttarförening
Björknäs 59 (visa karta
)
952 92 KALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkamhetschef
Alexandra Wiklund krfkalix@outlook.com 070-334 52 23 Jobbnummer
