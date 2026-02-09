Vi söker handledare till våra sommarungdomar!
2026-02-09
Vi på Gavlegårdarna älskar Gävle. Det har vi gjort ända sedan vi köpte vårt första hus år 1917, och idag är vi ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag.
Hos oss är du med och formar, utvecklar och förvaltar Gävle. Sedan starten har vi satt trivsel och hållbarhet i fokus för att skapa en boendemiljö där stad och människor kan mötas. Vi kombinerar ambition, kompetens och framåtanda med en varm gemenskap - alltid med målet att du ska känna dig hemma.
Under sommaren arbetar vår utemiljöavdelning med fokus på att hålla rent och snyggt i våra områden vilket bland annat innebär att hålla lekplatser, grönområden och rabatter fria från ogräs, skräp och dylikt. Allt för att våra hyresgäster ska känna sig hemma och för att skapa trevliga och trygga områden runt om i Gävle.
Är du en engagerad och inspirerande person som vill vara med och leda ungdomar vid deras första kontakt med arbetslivet? Då kan vi ha sommarjobbet för dig! Till utemiljöavdelningen söker vi just nu ett flertal handledare för våra sommarungdomar.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som handledare arbetar du tillsammans med våra sommarungdomar. Du arbetsleder det dagliga arbetet och är den som tillsammans med ordinarie medarbetare lägger upp och planerar arbetet för sommarungdomarna.
Utöver detta arbetar du tillsammans med sommarungdomarna och utför följande arbetsuppgifter:
* Städar innergårdar och andra gemensamma ytor
* Rensar rabatter och lekplatser från ogräs/skärp
* Övriga skötsel- och underhållsuppgifter vid behov
Detta är en tidsbegränsad anställning från 8 juni till 7 augusti. Arbetstider är måndag-fredag kl 07-16 med två halvtimmesraster under dagen. Lön är enligt kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och har förmågan att inspirera och motivera andra. Du tar egna initiativ och ansvarar för att dina arbetsuppgifter blir utförda på bästa möjliga sätt. Du är pedagogiskt lagd och om du har tidigare erfarenhet av att leda barn och ungdomar ser vi det som starkt meriterande.
Vi ser även att du har ett intresse för utemiljö och att du är mån om att det ska vara rent och snyggt. Du tycker om att se resultat av det du gör och har inga problem med repetitiva arbetsuppgifter. Har du utbildning inom trädgård eller fastighetsskötsel, eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig, ser vi även det som meriterande.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ABG 26/02". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gavlegårdarna
(org.nr 556487-5937) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-generalist
Josefine Hjelte josefine.hjelte@gavlegardarna.se 070-084 83 45 Jobbnummer
9729938