Vi söker händiga montörer - Flodin Holding i Jönköping AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Jönköping

Flodin Holding i Jönköping AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Jönköping2021-04-14MontörerHär finns en möjlighet till ett spännande och intressant uppdrag som montör.Arbetsuppgifterna är uppdelade i flera moment och man arbetar i en linjeproduktion. Produktionen består av slutmontering av elektroniska maskiner. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna montörer som delar med sig av sin kunskap. Arbetstiden är för detta uppdrag dagtid.2021-04-14Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som montör. Har du även erfarenhet av att ha monterat elektronik så ser vi det som ett stort plus. I arbetet förekommer det en viss typ av lager- och logistikarbete. För uppdraget krävs svenska i tal- och skrift, goda kunskaper i engelska. Du är en van datoranvändare och har arbetat i affärssystem och har kunskaper inom Officepaketet. Vi ser gärna att du har ett stort intresse att lära dig nya arbetsuppgifter. Truckkort A 1-4, B 1-3.Om digVi vill att du är driven och ser vad som ska göras. Du gillar när du får engagera dig, ta ansvar och vara delaktig i gruppen för att skapa en trivsam arbetsmiljö och bra resultat. För att lyckas i rollen krävs också att du är noggrann och kan prioritera även under press. Du är praktiskt lagd samtidigt som du är kvalitetsmedveten och stimuleras av ett välutfört arbete.Om FlodinSom konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet. Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet. Vid ett välutfört arbete finns goda förutsättningar till fast anställning hos Flodin eller hos vår kund.Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se För mer information om denna tjänst kontakta Matilda Flodin 073 325 52 43.Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.Annonsen tillåter att du som kandidat kan ladda upp en film där du presenterar vem du är. Filmen får max vara 2 min lång och som mest vara 20 MB stor.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid- tillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Flodin Holding i Jönköping AB5689685