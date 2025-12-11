Vi söker gruppchef till Attendo Vintervägen
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2025-12-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Växjö
, Ronneby
, Eksjö
, Karlskrona
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Vintervägen är ett SÄBO i Växjö som startades för 7 år sedan. 54 lägenheter med både Demens och Somatik och arbetar utifrån konceptet Kultur och Nöje.
Beskrivning av tjänsten
Som gruppchef är din primära uppgift att coacha och arbeta i omvårdnadsarbetet tillsammans med ditt team. I rollen som gruppchef har du ett närvarande ledarskap och stöttar ditt team. Du har personal och planeringsansvar och kommer arbeta tillsammans med 2-3 andra gruppchefer med stöd av verksamhetschef. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschef. Tjänstgöring dag samt var 3:dje helg.
Tillsvidaretjänst 100 %
Arbetstider under dag/helg
Tillträdesdatum är snarast eller enligt överenskommelse
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag! Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller motsvarande yrkeserfarenhet, gärna med flerårig erfarenhet av äldreomsorg. Tidigare erfarenhet av ledarskap, samordning eller planering är meriterande. Du ska ha förmågan att leda andra och besitta ledaregenskaper. Du bör tycka om tydlighet och skapa delaktighet. Du har förmåga att skapa engagemang och du är bra på att motivera dina kollegor.
Du ska vara självständig men tycka om att tillsammans med kollegor utveckla och hitta nya lösningar. Du har lätt för att ge och ta emot feedback.
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag är 2026-01-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: (Namn och kontaktuppgifter till rekryteringsansvarig för annonsen)
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
HR hr@attendo.se Jobbnummer
9638575