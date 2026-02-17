Vi söker greenkeeper/ banarbetare
2026-02-17
Bro Hof Slott är en golf- och naturupplevelse i världsklass, designad av Robert Trent Jones Jr, en av världens främsta golfbanedesigners. Vår målsättning är att skapa Skandinaviens bästa golfanläggning, en av Europas allra bästa banor och en av världens bästa tävlingsbanor. Målet är att leva upp till medlemmar och gästers högt ställda förväntningar, varje dag. Bro Hof Slott Golf Club består av tre banor, The Stadium Course, The Castle Course och The Putting Course
Nu söker vi dig som vill vara en grundpelare i vårt arbete att utveckla och upprätthålla vår vision om den perfekta golfbanan. I din roll som greenkeeper/ banarbetare kommer du vara en del av samt ta ett visst ansvar för vårt team som arbetar med den dagliga skötseln av golfbanorna.
Vi söker dig som är driven, energisk, ansvarstagande och alltid ser möjligheter. Vidare har du en positiv inställning, är ordningsam och har en stark känsla för detaljer.
Du ska ha jobbat ett antal år på golfbana tidigare och känner nu att det är dags att ta nästa steg i arbetslivet. Ditt arbete kommer till en del bestå av vardaglig skötsel av golfbanorna men också mer avancerade moment och arbetsledning som kräver viss erfarenhet.
Vi ser gärna att du är i början av din karriär inom golfen och öppen för att lära dig nya sätt att sköta en golfbanan på.
Meriterande om du har genomgått grundutbildning (GUB) eller vidareutbildning (VUB) inom golf eller likvärdiga utbildningar.
B-körkort är ett krav.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående eller enligt överenskommet.
Ansökan
Välkommen med din ansökan och löneanspråk till:Patrik.Coldenberg@brohofslott.se
Din ansökan vill vi ha senast 2026-04-03
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: patrik.coldenberg@brohofslott.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bro Hof Golf AB
https://www.brohofslott.se/
