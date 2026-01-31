Vi söker frisör, hårstylist omgående!

Bredden Hårvård / Hälsojobb / Upplands Väsby
2026-01-31


Visa alla hälsojobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bredden Hårvård i Upplands Väsby

Vi söker just nu frisör / hårstylist för anställning heltid, deltid! Du har även tillfälle att hyra stol/plats om så önskas!
Du kommer att jobba med förekommande uppgifter för både herr och damfrisyrer. Du har lämplig utbildning samt några års erfarenhet av yrkeslivet!
Vidare ser vi även helst att du har gesällbrev.
Eftersom du kommer att ha mycket kundkontakter, önskar vi att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift med inriktning på det svenska språket.
Vi söker just dig som brinner för frisör yrket! Vill du arbeta ihop med ett härligt gäng i vår fina ljusa salong i Bredden på Kanalvägen i Upplands Väsby, sök till tjänsten nu!
Arbetstid: Heltid/Deltid
Ansökan med bifogat CV - personligt brev skickar du till
info@breddenharvard.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: info@breddenharvard.se

Arbetsgivare
Bredden Hårvård
Kanalvägen 5 B (visa karta)
194 61  UPPLANDS VÄSBY

Jobbnummer
9715613

Prenumerera på jobb från Bredden Hårvård

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bredden Hårvård: