Vi söker frisör
Wlcm Studios AB / Hälsojobb / Kiruna
2025-08-28
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
, Umeå
eller i hela Sverige
Drömmer du om mer än bara en arbetsplats - vill du vara med och forma framtiden för en salong som siktar högt? Vi söker en frisör som inte bara älskar sitt hantverk, utan också vill vara en del av resan framåt.Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
Vi är en salong med stora visioner. Vårt mål är att inte bara skapa fantastiska frisyrer, utan att bygga något större - en mötesplats fylld av kreativitet, gemenskap och utveckling. Här får du vara med och påverka, bidra med idéer och känna att din röst spelar roll.
Vi söker dig som...
Är utbildad frisör och brinner för ditt yrke.
Vill utvecklas tillsammans med oss och vara del av ett företag med höga ambitioner.
Har energi, framåtanda och gillar att bidra till förbättringar.
Trivs med ansvar och tycker om att vara med och driva saker framåt.
Vi erbjuder
En chans att vara med och forma salongens framtid.
Ett företag med stora drömmar och tydliga mål - och där du är en viktig pusselbit.
Möjligheter att växa både som frisör och som person.
Ett team som brinner för att stötta varandra och skapa något unikt.
Vill du vara med på resan?
Skicka din ansökan och bli en del av ett företag där framtidsdrömmar blir verklighet - och där du får chansen att vara med och göra skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: talent@wlcm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör kiruna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wlcm Studios AB
(org.nr 559484-0687)
Kulturvägen 12 (visa karta
)
981 30 KIRUNA Kontakt
Operational Manager
Emelie Holzkämper Blom emelie@wlcm.se 072-216 76 68 Jobbnummer
9479611