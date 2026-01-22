Vi söker förstärkning till vårt team!

2026-01-22


VI söker nu fler härliga människor till Taps&Tacos här i Umeå!
Du är framåt, social & flexibel. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av restaurangbranschen men inget måste. Personlighet före meriter.
Arbetet är till en början extra vid behov men med goda chanser till mer.
Du ska vara 20 år fyllda och redo att arbeta kvällar & helger.
Taps& är ett taproom skapat av bryggeriet This is How - vi arbetar nära bryggeriet och självklart med vår egen öl i fokus. Därför ser vi gärna att du är ölintresserad och vill lära dig mer på din resa!

Tveka inte att skicka in din ansökan.
Anställning sker löpande.
Lön enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: birch@tapsand.se

Arbetsgivare
This is how AB (org.nr 559100-9245)
Storgatan 36E (visa karta)
903 26  UMEÅ

Arbetsplats
Taps&Tacos

Kontakt
Taproom Manager
Dan Birchenough
birch@tapsand.se

Jobbnummer
9699747

