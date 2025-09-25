Vi söker fordonstestare
2025-09-25
Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.
Just nu söker vår kund fordonstestare till sin anläggning i norra Stockholm.

Arbetsuppgifter
Som fordonstestare kommer du att ingå i ett team med duktiga kollegor men arbetet utförs självständigt vilket ställer krav på dig som fordonstestare när det kommer till teknisk kunskap, dokumentation och köregenskaper. Som fordonstestare kommer du att noga provköra, felsöka samt dokumentera avvikelser på inkommande fordon. Detta arbete ligger sedan till grund för att göra en bedömning på åtgärder innan fordonet går ut på vår digitala plattform. Teamets viktigaste uppgift är att kontrollera att de bilar vi köper in håller högsta möjliga kvalité innan dessa når slutkonsument.Profil
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av liknande tjänst eller har en fordonsteknisk utbildning i grunden där du gärna har hunnit arbeta något år. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift och manuellt B-körkort är ett krav. Som person trivs du med att arbeta i ett högt tempo och ett företag med ambitioner att växa och att du ser att din roll har en viktig del i detta.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett arbete i en internationell miljö med många spännande nationella och internationella projekt. Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet och korta beslutsvägar och ett ledarskap som är positiv och motiverande där du som medarbetare kan påverka och sätta prägel på din vardag.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Frågor gällande tjänsten och processen besvaras av Jesper Ström på jesper.strom@nav1rekrytering.se
eller telefon 0705952559 .
