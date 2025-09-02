Vi söker fordonstekniker
2025-09-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du en skicklig fordonstekniker med passion för både teknik och kundrelationer? Vill du vara en del av ett team där du får möjlighet att kombinera din specialisering på tunga motorfordon med förmåga att skapa nära och starka relationer med samarbetspartners och verkstäder och samtidigt göra stor nytta för kund? Hos oss blir du en del av det lokala och kundägda bolaget med en tydlig värdegrund, där kundupplevelsen ständigt är i fokus. Vi söker nu en fordonstekniker som har mycket teknisk kunskap om tunga fordon, till vår skadeavdelning.
Som fordonstekniker arbetar du med teknisk granskning och skadereglering av skador, för att säkerställa korrekta skadereparationer, inom motorfordonsförsäkring. I rollen kommer du ha kontakt med verkstäder för att bibehålla gott samarbete och granskning av skadereprationer samt hantering av inkommande reparationskalkyler. I tjänsten ingår skadereglering, vilket innebär att du kommer att fatta egna beslut i ersättningsfrågor utifrån försäkringsvillkor, praxis och gällande lagstiftning. Det är din uppgift att säkerställa att arbetet utförs av verkstäder med rätt kompetens, rätt effektivitet och till rätt pris. Du kommer främst att ha kontakt med kunder och verkstäder via telefon och mejl men fysiska besök på verkstäder inom länet kan förekomma. Du kommer ingå i en grupp med fordonstekniker som har ett nära samarbete med övriga avdelningar, framförallt inom skador. Publiceringsdatum2025-09-02Erfarenhet och utbildning
Vi söker dig som har utbildning på gymnasienivå med motorfordonsinriktning eller motsvarande, samt erfarenhet inom fordon- eller skadeverkstad. Vi vill att du har erfarenhet och kunskap om tunga fordon så som lastbilar, entreprenadmaskiner och/eller lantbruksmaskiner. För att lyckas i rollen krävs att du har god datavana och gärna erfarenhet av skadeberäkning. Det är önskvärt att du har kunskap inom konsumentköplagen samt certifiering i kalkylberäkningssystemet Cabas. Rollen kräver att du har B-körkort.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad och en kommunikativ lagspelare som ser det som självklart att hjälpa andra. Du är ansvarsfull, lyhörd och har en god förmåga att samarbeta. För att trivas i rollen krävs att du är strukturerad, tydlig och bekväm med att prioritera och fatta beslut på egen hand. Vi verkar på en marknad som förändras och utvecklas och där digitalisering och automatisering kommer att ha en stor inverkan på framtida arbetssätt och detta kräver att du som person är anpassningsbar och har ett positivt förhållningssätt till förändringar och nya arbetssätt. Då arbetet innebär mycket kommunikation med både interna och externa kontakter är det viktigt att du kan uttrycka dig korrekt i både tal och skrift.
Mer information
Tjänsten är tillsvidareanställning (som inleds med provanställning) med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är på vårt kontor i Linköping eller Norrköping och resor mellan kontoren förekommer.
Du ansöker genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga CV. I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt.
Vill du veta mer? Kontakta Skadechef Fordonsskador Företag & Fordonstekniker, Daniel 013- 29 04 26, har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-Partner Elin 013-29 07 88. Facklig kontaktperson, Jens 011-29 02 66.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Östgöta
(org.nr 522001-1224)
Platensgatan 11 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
