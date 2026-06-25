Vi söker fordonslackerare med känsla för detaljer!
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2026-06-25
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Vi söker en fordonslackerare med känsla för detaljer!
Är du en noggrann och engagerad fordonslackerare som brinner för kvalitet?
Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som har erfarenhet av lackering av både tunga fordon och personbilar. Du är van vid hela processen och behärskar moment som slipning, spackling, maskering och lackering.Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
På Gbg Opti Lackcenter arbetar vi med hög kvalitet och är stolta över vårt hantverk. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där noggrannhet, yrkesstolthet och gott samarbete står i fokus.Arbetsuppgifter
• Förbereda ytor genom slipning och spackling och maskering inför lackering.
• Utföra grundmålning och lackering med hög finish på tunga fordon och personbilar.
• Efterkontroll och finish för att säkerställa hög kvalitet
• Har lätt att samarbeta med övriga medarbetare i verkstaden.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet inom fordonslackering
• Är självgående, noggrann och ansvarsfull
• Har ett öga för detaljer och är kvalitetsmedveten
• Trivs med att jobba både självständigt och i team
Vi erbjuder:
• Ett stabilt företag med trevliga kollegor
• Bra arbetsmiljö och moderna lokaler Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Sker endast via mail.
E-post: info@optilackcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Fordonslackerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gbg Opti Lackcenter AB
(org.nr 559144-2271)
Tagenevägen 5 (visa karta
)
422 59 HISINGS BACKA Kontakt
Ansökningar sker endast via mail.
Anette Andreasson anette@optilackcenter.se Jobbnummer
9979405