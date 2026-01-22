Vi söker fordonsintresserade personer
2026-01-22
Arbetsuppgifter
Vi söker fordonsintresserade personer som vill utveckla sig inom fordonsbranschen. Vi söker för olika roller där de kan komma arbete som montering, lackering, rekondering med mera på fordon.
Arbetet kommer att kräva noggrannhet, struktur och förmåga att följa arbetsinstruktioner och säkerhetsrutiner. Det förekommer tunga lyft och stående arbete, samt arbete med verktyg och maskiner.
Din bakgrund och kompetens
Vi ser att du besitter ett fordonsintresse samt att du trivs i att arbeta i team alt även självständigt. Viktigaste av allt är att du har inställningen till att lära och ett öppet sinne att vardagen kan vara olika.
Du är en person som tar eget ansvar, ställer upp för laget samt alltid gör det där lilla extra i arbetet. Kvalifikationer
B-körkort
Arbetet sker under dagtid därav viktigt att du är tillgänglig.
Meriterande
Utbildning inom bilteknik, lackering eller motsvarande
Erfarenhet av lackbox och sprayutrustning
Truckkort eller andra relevanta certifikat
Fordonsintresse Om företaget
En av de största aktörerna i branschen.
Urval och ansökan
Vi tillämpar löpande urval och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan så snart som möjligt för att öka dina chanser att bli en del av teamet. Så ansöker du
