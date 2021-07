Vi söker för vår kunds räkning: Programmatic Specialist - Talent & Partner AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2021-07-05Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi söker för vår kunds räkning: Programmatic SpecialistVåran uppdragsgivare är en av Sveriges ledande oberoende mediebyråer. De är experter på media och kommunikation och deras vision är att göra det enkelt att skapa framgångsrik kommunikation tillsammans med sina kunder. Byrån som organisation drivs av ett engagerat entreprenörskap med missionen att utveckla och inspirera både anställda och kunder. De satsar mycket på digital utveckling och har under åren startat flera dotterbolag inom olika digitala områden för att stärka sin position som en av de främsta inom digital marknadsföring. Byrån arbetar med flera av Sveriges största varumärken och vi har blivit nominerade och vunnit åtskilliga priser i flertalet branschtävlingar under åren.Vill du vara med i utvecklingen av den här framgångsrika mediebyrån? Nu behöver Programmatic-teamet förstärkning av en driven och prestigelös kollega! Vi söker en expert på programmatiska köp som gillar att utveckla och utmana kunder och kollegor. Du behöver vara grym på att skapa försäljning inom det programmatiska ekosystemet samt ha mycket god förståelse för hur man bygger varumärken. Du behöver ha förståelse för både mätning och analys av data samt teknisk kompetens.2021-07-05Som Programmatic Specialist kommer du utveckla det interna erbjudandet men främst arbeta med att utveckla kundernas programmatiska affär och framgång. Här ansvarar du för kunders långsiktiga strategiutveckling, operativa kampanjuppsättningar, optimeringar och kampanjanalys/uppföljning. Du kommer att samarbeta med digitala planerare och ad-ops för att säkerställa utmärkt leverans och upplägg. Ett väsentligt ansvarsområde är att ställa in mål som matchar en mät strategi och optimeringsplan.Den vi sökerEn prestigelös teamplayer! Du ska vara tech-savy, analytisk och nyfiken. Snabblärd, se möjligheter och lätt kunna identifiera samband. Du brinner för marknadsföring & kommunikation och har ett stort resultatfokus. Du är duktig på att hålla i presentationer och du inger förtroende och är kommunikativ. Ansvarstagande och struktur är viktigt, du ska gilla ordning & reda. Du ska kunna arbeta både strategisk och operativt på ett självgående sätt.Minst 2 års erfarenhet av strategi och köp inom programmaticRelevant utbildning inom ekonomi/marknadsföring/mediaGoda kunskaper i Adform och DV360Flytande i svenska och engelska i tal och skrift