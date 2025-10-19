Vi söker för vår kunds räkning: Key Account Manager
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Vi söker för vår kunds räkning: Key Account Manager
Om arbetsgivaren
Bolaget grundades för mer än 10 år sedan och har sedan dess arbetet med lokalt riktad digital annonsering på Sveriges starkaste sajter inom köp- och säljmarknad. De finns idag på 6 orter i Sverige, och genomför varje år över 18 000 affärer med företag runt om i hela Sverige. De har ett utbud av produkter som är attraktiva och ständigt förbättras för att kunna skapa maximal effekt av lokalt riktad digital annonsering.
Om rollen
I din roll arbetar du inom B2B med fokus på små och medelstora bolag, där du etablerar kontakt med nya samt befintliga kunder. Vi söker dig som förstår vikten av att alltid kunna presentera den bästa lösningen för kunden. Stort fokus på att hitta nya kunder och erbjuda dem möjlighet att annonsera. Du kommer så småningom ha allt fler befintliga kunder att arbeta med. Du kommer att arbeta med företag i hela landet, främst via telefon men även ute på personliga möten.
Stort fokus på hög aktivitet, där du själv ansvarar för att upprätthålla en god kontakt med dina kunder. Du bidra till utvecklingen av koncept som löser kundens utmaningar och tar ansvar för egen utveckling och kunskap inom media. Du har eget budgetansvar men är även en del av teamet. Du följer upp dina mål och för prognoser. Du bidrar till att skapa Sveriges bästa säljkultur genom att dela med dig av din kunskap, lagkänsla och vinnarinstinkt.
Här erbjuds du grundlön och ett attraktivt provisionssystem. Du får förmåner som mobiltelefon och dator. Internutbildningar och personlig utvecklingsplan är en viktig del, här finns utvecklingsmöjligheter! Friskvård samt pension enligt ITP-plan finns. Fina lokaler med utsikt över vattnet vid Hammarby Sjöstad i Stockholm.Publiceringsdatum2025-10-19Så ansöker du
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9563528