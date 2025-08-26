Vi söker flera elektronikmontörer!
Scania Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Malmö Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Malmö
2025-08-26
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Är du en noggrann och teknisk person som vill prestera i ett härligt team? Har du tidigare erfarenhet inom elektronikmontering eller ser positivt till att lära dig?
Till välkänt företag i Malmö söker vi nu drivna personer för elektronikproduktion (lödning) med uppstart inom kort.
Du kommer initialt att bli anställd av Scania Bemanning och sedan uthyrd till kund. För den driftiga och skötsamma blir kundföretaget blir din nästa arbetsgivare.
Om kundföretaget
Företagets produktionsenhet ligger i Malmö och är en kontraktstillverkare inom EMS-branschen (Electronic Manufacturing Services). Produktionen når flera verksamhetsområden så som bland annat medicin och industribranschen. Det är ett företag som präglas av korta beslutsvägar och stora möjligheter. Företaget erbjuder konkurrenskraftig lön, goda förmåner samt värderar arbetsmiljö och trivsel högt vilket en låg personalomsättning vittnar om. Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Efter introduktion och upplärning förväntas man kunna arbeta med manuell komponentsbestyckning av kretskort, kablagearbete, handlödning samt avsyning av monterings- och lödresultat av olika elektronikprodukter ämnade för främst industri-, men även medicinbruk.
För att klara av rollen krävs det att man har eller lär sig grundläggande kunskap om elektroniska komponenter (typer, kapslar och märkning). Kvalifikationer
• Rätt inställning och vilja
• Kunskap om montering och lödning av elektronikprodukter
• Goda kunskaper av svenska både i tal och skrift
• Elektroniskt intresse
Meriterande
• Erfarenhet av elektronikproduktion
• Erfarenhet av lödning (gärna mjuklödning)
• Certifierad enl. IPC-A-610
• Övriga IPC certifieringar
• Arbetat med SPI, AOI, AXI eller annan automatisk avsyning
• Tidigare arbeten på komponentnivå som tex reparatör eller servicetekniker
• Lödcertifikat Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Malmö
Arbetstider: 2-skift. M-F: 5.45-14.15 samt M-To: 14.00-23.30
Omfattning: Heltid Profil
Vi söker dig som trivs att arbeta mot styrda mål. Du har en vilja att prestera och är ordningsam. Du bör vara praktiskt lagd och ör att trivas i rollen bör du även vara lösningsorienterad, noggrann och inte ha några problem att arbeta i ett högt tempo.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför även att du som söker är trevlig och fungerar bra i grupp. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
