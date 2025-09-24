Vi söker fler undersköterskor till Attendo Errarp
2025-09-24
Välkommen till Attendo Errarp där du kan göra skillnad
Attendo Errarp är ett nyligen öppnat äldreboende beläget i vackra Ängelholm! Errarp ligger intill Skälderviken med ett stenkast till havet och Skäldervikens hamn. Errarp har 54 lägenheter med tre våningar och sex avdelningar.
Hos oss får du möjlighet att ingå i en härlig personalstyrka samt att få hjälpa våra kunder i deras vardag. Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen. Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Vi arbetar med engagemang i allt kring våra kunder - du som ansöker är ytterst ansvarstagande och har ett genuint intresse för målgruppen. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats. Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Beskrivning av tjänsten
Timanställning
Dag och kvällstid, helger
Vi utökar nu vårt härliga medarbetarteam med fler undersköterskor. Det är meriterande om du har erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen samt erfarenhet av delegering.
Vi söker dig med undersköterskeutbildning och som har erfarenhet av omvårdnadsarbete. Publiceringsdatum2025-09-24
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 30/11 2025 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Gruppchef
Jasmine Wickman Karlsson
072-3940068jasmine.wickmankarlsson@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
