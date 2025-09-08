Vi söker fler timvikarier till våra förskolor
Hörby kommun / Barnskötarjobb / Hörby Visa alla barnskötarjobb i Hörby
2025-09-08
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu fler timvikarier till våra 7st kommunala förskolor, i Hörbys tätort och på landsbygden.
Som timvikarie hos oss kan du, med kort varsel, hoppa in och vikariera. Vi erbjuder dig en hög flexibilitet, du lägger dig själv tillgänglig i vårt bemanningssystem när du vill och kan arbeta. Därefter matchar vår centrala vikariesamordnare dig med det behov som verksamheten har av vikarier den dagen.
På våra förskolor får du som vikarie möjlighet, att tillsammans med ordinarie arbetskamrater skapa en trygg, rolig och lärorik förskola för alla barn. Kvalifikationer
Som vikarie hos oss är det viktigt att du är positiv, lyhörd och öppen för förändringar. Varje dag möter du olika barn och arbetskamrater, vilket kräver god samarbets- och relationell förmåga. Du kommer att vara delaktig i olika omsorgssituationer och även i det pedagogiska arbetet där du får möjlighet att utmana och stötta barnen i deras utveckling och lärande.
Vi hoppas att du vill bli en del i vårt kompetenta och engagerade förskolegrupp, och ser framemot att få in din ansökan.
Lämplig utbildning eller tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav. För att få arbeta med barn inom förskolan behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "114/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Skoladministratör
Madeleine Bergkvist Westerberg madeleine.bergkvistwesterberg@horby.se 0415-378241 Jobbnummer
9496130