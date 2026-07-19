Vi söker fler mötesbokare - Obegränsad provision
Marketplace Sverige AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-07-19
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marketplace Sverige AB i Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Marketplace Sverige AB söker nu fler drivna mötesbokare som vill vara med och skapa nya affärer för ett snabbt växande företag.
Är du social, tävlingsinriktad och gillar att prata med människor? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Som mötesbokare kontaktar du företag över hela Sverige och bokar in möten åt våra företagssäljare. Du blir en viktig del av vår försäljningsorganisation och hjälper företag att upptäcka våra digitala tjänster.
Vi erbjuder
100 % provisionsbaserad ersättning
Obegränsade förtjänstmöjligheter
Introduktion och löpande utbildning
Moderna arbetsverktyg och CRM-system
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och affärsutveckling
Ett engagerat team med höga ambitioner
Vi söker dig som
Är driven och målinriktad
Har lätt för att skapa förtroende
Är kommunikativ och trivs med telefonen som arbetsverktyg
Har god svenska i tal och skrift
Vill utvecklas inom försäljning
Tidigare erfarenhet av mötesbokning eller försäljning är meriterande, men inget krav.
Om Marketplace Sverige AB
Marketplace Sverige AB hjälper företag att växa genom digitala tjänster såsom SEO, Google Ads, hemsidor, AI-lösningar, företagsprofiler, bannerannonsering, PR och andra marknadsföringstjänster.
Ersättning
Tjänsten är 100 % provisionsbaserad, vilket innebär att din inkomst baseras på dina resultat. För rätt person finns mycket goda förtjänstmöjligheter.Så ansöker du
Urval sker löpande. S Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
10006061