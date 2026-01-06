Vi söker fler kockar och köksbiträden!
2026-01-06
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du bidra till barn och elevers vardag genom god och näringsrik mat? Är du utbildad kock/kockerska eller har erfarenhet som köksbiträde? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker utbildade kockar/kockerskor och köksbiträden till Bodens kommuns förskolor och skolor. Kanske har du erfarenhet från restaurangbranschen och vill prova på hur det är att arbeta i skolkök och förskolekök?
Hos oss får du chansen att kombinera din kompetens inom kök med en arbetsmiljö där barns utveckling och lärande står i fokus.
Vi erbjuder heltid samt möjligheten att arbeta extra om du har annan sysselsättning eller studerar.
Utöver arbete i kök finns även möjlighet att kombinera med uppdrag inom förskola, fritidshem och skola för dig som vill ha variation.
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos Bodens kommun. Arbetet utförs vardagar, dagtid, men helgarbete kan förekomma i vissa kök.
DETTA SÖKER VI
Vem söker vi?
• Flexibel och ansvarstagande
• Strukturerad och samarbetsvillig
• Självständig men trivs även i team
B-körkort och tillgång till bil är en fördel eftersom arbetsplatserna finns på olika platser i Bodens kommun. Men ej ett krav.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska.
Låter detta intressant? Sök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du ansöker om detta på polisens hemsida genom länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Sandra Karlsson sandra.karlsson@studentconsulting.com
