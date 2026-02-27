Vi söker fler bussförare
2026-02-27
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vi söker fler bussförare!
OM LULEÅ
Luleå är Norrbottens residensstad med nästan 80 000 invånare. Här förenas storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. Just nu pågår många spännande projekt som gör att vår stad växer och byggandet av fler bostäder är i full gång för att ta emot ännu fler nya Luleåbor.
OM LLT
Luleå Lokaltrafik AB (LLT) ansvarar för stadstrafiken i Luleå. Vi har 81 bussar och 230 anställda.. I årliga kundundersökningar rankas vi som ett av landets bästa bussbolag i stadstrafik. Helhetsuppdraget att planera och bedriva trafik samt ansvara för marknadsföringen gör oss unika i Sverige. Det ger oss också möjlighet att fortsätta utveckla stadstrafiken och bli en viktig aktör i samhällsbyggandet.
BUSSFÖRARE INOM LLT
Luleå Lokaltrafik är en bra arbetsgivare, det kan vi stå för! Ett bevis på det är att många som en gång börjar hos oss trivs och väljer att stanna kvar. Vi har ett stort fokus på arbetsmiljöfrågor och trivsel. Friskvård är viktigt och med eget gym kan våra anställda klara av sin träning i samband med jobbet.
Som bussförare inom LLT kan du helhjärtat ägna dig åt att köra buss. Du sätter dig alltid i en ren, städad och körklar buss eftersom dina kollegor i Servicehall och Verkstad har förberett allt inför ditt pass. När passet är slut parkerar du bara bussen och dina kollegor tar hand om den, för att förbereda till nästa förare.
Betald introduktionsutbildning på två veckor ingår med start den 25 maj och därefter kommer du att starta din karriär hos oss med en tillsvidareanställning på 100%, alternativt timanställning.
Vem är du?
Du är utbildad bussförare med giltigt YKB, trivs med variationen och de omväxlande arbetstiderna i jobbet, sätter alltid säkerheten först och känner dig bekväm med daglig kundkontakt. Som person kan du hålla dig lugn och fokuserad även vid oförutsedda händelser och stressiga situationer. Det är viktigt att du behärskar den svenska språket både i tal och skrift, samt håller dig uppdaterad gällande såväl interna regler som riktlinjer och lagkrav.
Övrig information
Lön: Månadslön eller timlön (beroende på anställningsform) enligt gällande kollektivavtal.
Är du intresserad, Skicka in din ansökan senast 2026-03-22
Mariann Alatalo, gruppchef, 0920-45 55 33, 072-720 55 68
Lisa Wallgren, facklig representant för Kommunal 070-326 88 71 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
