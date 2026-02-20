Vi söker feriearbetare
Falu pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Falun Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Falun
2026-02-20
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu pastorat i Falun
Svenska kyrkan Falun består av fem församlingar som tillsammans bildar Falu pastorat.
Vi är ca 70 anställda inom församlingsverksamheten och på kyrkogårdsförvaltningen. Falun är en rik kultur- och historisk bygd som går minst tusen år bakåt i tiden och har genom Falu gruva skapat ett världsarv. Falun erbjuder vacker natur, historisk gruva, ett rikt musik- och teaterliv, stora möjligheter till friluftsliv, landsbygd och en levande stadskärna.
Sommarjobba i Falu pastorat - bli en del av något större!
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du både får bidra till vår verksamhet och utvecklas som person? I Falu pastorat söker vi nu sommarjobbare och extrapersonal till flera olika områden. Oavsett om du trivs bäst ute i det gröna, i mötet med människor eller i praktiskt arbete finns här något för dig. Längden varierar mellan 3-6 veckor, så skriv gärna om du har önskemål om tidig eller sen period. Caféjobbet är i stadsparken bredvid lasarettet och i Falu Kristine kyrka, de andra jobben sker runtomkring i pastoratet.
Arbete på kyrkogårdarna
Ett perfekt jobb för dig som gillar att arbeta utomhus!
Du hjälper till med bland annat:
- Ogräsrensning
- Gräsklippning
- Häckklippning och annan grönyteskötsel
Krav: minst 18 år
Meriterande: körkort
Caféarbete & Guidning
Här möter du många människor, ger service och skapar en trivsam miljö för våra besökare.
Vi söker dig som:
- Är social och tycker om service
- Är flexibel och stresstålig
- Har lätt för att bemöta olika människor
Krav: minst 16 år
Helgarbete kan förekomma.
Lokalvård
För dig som gillar ordning och reda.
Meriterande: erfarenhet av städning
Krav: körkort och tillgång till egen bil, så du kan ta dig mellan olika fastigheter
Extrapersonal till vaktmästeri
Du arbetar vid gudstjänster, konserter och andra arrangemang i våra kyrkor.
- Arbetet sker både vardagar och helger
- Varierande arbetsuppgifter som bidrar till en fungerande och välkomnande verksamhet
Krav: körkort och tillgång till egen bil, så du kan ta dig mellan olika kyrkor
Lättare fastighetsarbete
För dig som vill ha ett praktiskt och varierat sommarjobb? Arbetsuppgifter kan vara:
- Enklare måleri och reparationer
- Transporter, flytt och materialkörning.
Krav: körkort och tillgång till egen bil
Meriterande: Du går eller har gått bygg- & anläggningsprogrammet
Ansökan
I ansökan får du gärna berätta om du föredrar att jobba tidigt eller sent på sommaren.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till en sommar fylld av gemenskap, utveckling och meningsfullt arbete! Ersättning
Timlön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/146". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falu Pastorat
(org.nr 252003-0764) Arbetsplats
Falu pastorat Kontakt
Karin Elofsson karin.elofsson@svenskakyrkan.se 023702101 Jobbnummer
9753467