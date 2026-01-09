Vi söker fastighetsvärdar till Södertälje!
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Om tjänsten
Som fastighetsvärd har du ett helhetsansvar för den dagliga skötseln av cirka 400 lägenheter i fastigheterna inom ditt område. Du utför reparationer, ronderingar både i fastigheterna och inne i lägenheterna, samt välkomnar nya hyresgäster och ser till att de får en bra start i sitt boende.
I rollen ingår även kontakt med externa entreprenörer och olika funktioner inom bolaget. Du arbetar självständigt och planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt.
Praktisk info:
Start: Omgående
Läge: Södertälje (fördel om du har tillgång till egen bil).
Arbetstider:
Måndag-torsdag 07:00-16:15, Fredag 07:00-15:15
Tjänsten pågår till årsskiftet med chans till förlängning efter det.
Du behöver kunna jobba alla vardagar kring jul- och nyårsperioden.
Du kommer att utgå från något av driftkontoren som finns i Brunnsäng, Lina Hage och Hovsjö.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Gymnasiekompetens.
• Grundläggande IT-kunskaper.
• B-körkort.
• Flytande kunskap i Svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet och kunskap inom fastighetsteknik (uppvärmning, ventilation).
• Erfarenhet av reparationer inom VVS, snickeri, ventilation och lås.
• Erfarenhet av serviceyrke med dagliga kundkontakter.
Vi tror att du är:
En serviceinriktad och lösningsorienterad person som trivs med varierande arbetsuppgifter och daglig kontakt med människor. Du behöver inte tala perfekt svenska, men det är viktigt att du kan göra dig förstådd både muntligt och skriftligt, så att kommunikationen med kollegor och hyresgäster fungerar smidigt.
Det är en fördel om du är bilburen, då bussförbindelser till våra distriktskontor kan vara begränsade.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
