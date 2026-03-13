Vi söker Fastighetstekniker
2026-03-13
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Göinge - Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Hos oss på LF Göinge-Kristianstad blir du en viktig del av ett omtänksamt och engagerat team där vi bryr oss om varandra, våra kunder och vårt samhälle. Vi tror på att arbeta nära, med hjärta och med glädje - och vi är stolta över vår starka lokala förankring och den goda stämningen på jobbet. Här hjälps vi åt, firar framgångar tillsammans och stöttar varandra när det behövs.
En av våra fastighetstekniker ska gå i pension och nu söker vi en erfaren och ansvarsfull kollega som ska ta hand om våra fastigheter - främst kontors- och affärslokaler. Personen kommer att spela en viktig roll i att säkerställa att våra fastigheter är i utmärkt skick och att hyresgästernas behov tas om hand. Om du har erfarenhet av fastighetsservice och är passionerad för att skapa en trygg och trivsam miljö, kan du vara den person vi letar efter.
Beskrivning av jobbet
Våra kontor och fastigheter är en viktig del av vårt varumärke och vi värdesätter att både kunder och medarbetare får ett professionellt intryck och bemötande. Som fastighetsskötare på LF Göinge-Kristianstad blir du, tillsammans med vårt kompetenta team, en central del av verksamheten.
Rollen är varierande och innefattar både praktiska och administrativa arbetsuppgifter, såväl inomhus som utomhus. Du ansvarar för den dagliga och långsiktiga driften av våra kontor, lokaler och fastigheter, vilket innebär drift och underhåll, viss skötsel av utemiljö och övervakning och justering av ventilation, kyla och värme samt service till hyresgäster och medarbetare.
Du är kontaktperson för leverantörer, hanterar inköp av kontors- och fastighetsmaterial, arkivering och uppdatering av dokumentation, samt upprättar rutiner och strukturer. Arbetet innebär daglig kontakt med hyresgäster, leverantörer och kollegor, och du utgår från fastighetsteknikernas kontor med tillgång till servicebil under arbetstid.
Vid renoveringar är du en viktig länk mellan entreprenörer och hyresgäster, där du ansvarar för bland annat tillgänglighet och löpande frågor som dyker upp under projektets gång. Du ger även stöd vid interna events och bidrar till att skapa en trygg och välfungerande arbetsmiljö.
Vem är du?
För att nå framgång i rollen som krävs behöver vi dig som är positiv och driven och ansvarstagande som person. Du tycker om att utvecklas tillsammans med dina kollegor och har en förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du vågar ta beslut inom givna ramar. Din styrka är att se möjligheter och agera på dem - du ser till att det händer!
Du är strukturerad och kan med lätthet organisera och prioritera i ditt arbete samt bygga strukturer och rutiner som även andra kan arbeta utifrån. Det kommer naturligt för dig att ta egna initiativ i ditt arbete och identifiera behov i verksamheten. Eftersom rollen är bred och varierande är det viktigt att du är flexibel, har en god förmåga att samarbeta och utan svårigheter kan anpassa ditt arbetssätt efter förändrade förutsättningar och arbetsuppgifter.
Du är service minded och tycker om att arbeta med teknik och olika system, och ser möjligheter till att effektivisera där det går. I rollen kommer du att ha kontakt med både hyresgäster och medarbetare, vilket kräver att du har god förmåga att samarbeta och uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Digitaliseringen och teknikutvecklingen ställer också krav på att du är flexibel och intresserad av den utveckling som sker.

Erfarenhet och utbildning
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande:
Fullgjord gymnasieutbildning, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God datorvana och kunskaper i Office-paketet
B-körkort
Erfarenhet av bygg/fastighetsbranschen eller fastighetsskötsel
Det är meriterande om du har:
Yrkesutbildning Fastighetstekniker
Körkort för tungt släp, B96 eller BE
Mer information och din ansökan
Är du nyfiken på oss och vill veta mer om hur det är att arbeta i ett bolag där vi bryr oss om varandra och våra kunder? Tveka inte att höra av dig! Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Placeringsort är Kristianstad eller Hässleholm.
Vår rekryteringsprocess
För oss är det viktigt att du får möjlighet att visa vem du är och vad du kan bidra med. Därför använder vi kompetensbaserade intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroller i vår process.
Vill du veta mer?
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Olle Karlsson, Fastighetschef, 044 - 19 62 42 olle.karlsson@lansforsakringar.se
Facklig kontaktperson för FORENA är Camilla Lahger, 0768-548274, camilla.lahger@lansforsakringar.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Länsförsäkringar Göinge - Kristianstad (org.nr 537000-2320)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Länsförsäkringar Göinge Kristianstad Kontakt
Olle Karlsson olle.karlsson@lansforsakringar.se 044 - 19 62 42 Jobbnummer
9795710