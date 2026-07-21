Vi söker fastighetsskötare!
Industri Support Värmland AB / Fastighetsskötarjobb / Arvika Visa alla fastighetsskötarjobb i Arvika
2026-07-21
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad fastighetsskötare för direktrekrytering till vår kund. Tjänsten inleds med en 6 månaders provanställning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Du kommer att ansvara för ett antal fastigheter där du säkerställer att både den inre och yttre miljön håller en hög standard. Rollen innebär ett självständigt arbete med stort eget ansvar samt daglig kontakt med hyresgäster.
Rekryteringsprocessen hanteras av IndustriSupport och företagets önskemål är att alla frågor gällande tjänsten hanteras av IndustriSupports rekryterare.
Rekryteringen sker löpande där vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sök därför idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare arbetar du med drift, underhåll och service av fastigheter. En vanlig arbetsdag innefattar skötsel av utemiljöer såsom gräsklippning, krattning och snöröjning, samtidigt som du utför löpande underhåll och reparationer i fastigheterna.
Du hanterar även serviceärenden och felanmälningar från hyresgäster, vilket kan innebära att du byter eller reparerar kranar, packningar, tvättställ och toaletter. Rollen innebär också tillsyn av fastigheternas funktioner och system. Har du erfarenhet av ventilation, VVS eller el är det meriterande.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete inom fastighetsskötsel eller liknande.
Arbetet innebär:
• Utföra enklare reparationer, till exempel byta lampor, dörrhandtag och lås. Sköta yttre miljöer, såsom gräsklippning, snöröjning, sandning och häckklippning.
• Tillsyn av fastighetens tekniska system, exempelvis värme, ventilation och vatten.
• Felanmälningar - ta emot, bedöma och åtgärda enklare problem och beställa entreprenörer.
• Underhålla gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor, förråd och garage.
• Avfallshantering och se till att soprum hålls rena och fungerar.
• Kontakt med hyresgäster och ge service vid frågor och problem.
• Genomföra regelbundna säkerhetsronder och kontrollera att brandskydd och nödutrustning fungerar. Dokumentera utfört arbete och rapportera större fel och underhållsbehov.
• Du har B-körkort och är trygg i att arbeta självständigt.
Som person är du social och kommunikativ och trivs i kontakt med människor, då du dagligen möter hyresgäster och fungerar som företagets ansikte utåt. Du är ansvarstagande, professionell, driven och flexibel i ditt arbetssätt samt har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Information om företaget
LJ Fastigheter AB har verkat i mer än 40 år tillbaka och merparten av fastigheterna är placerade med centrala lägen i Arvika. I fastighetsbeståndet ingår även lokaler för tillverkningsindustri och lager, samt affärslokaler med attraktiva lägen. Läs mer om företaget på www.ljfastigheter.se
Har du frågor gällande uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare enligt nedan.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter – allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer – både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång – för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LJ Fastigheter AB Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
10008412