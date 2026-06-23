Vi söker Fastighetsskötare

Full Fart Fastigheter AB / Fastighetsskötarjobb / Tranås
2026-06-23


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Vi söker en engagerad och ansvarstagande fastighetsskötare med erfarenhet av både inre och yttre fastighetsskötsel då vår kundkrets ständigt ökar.

Publiceringsdatum
2026-06-23

Dina arbetsuppgifter
• Inre fastighetsskötsel och löpande underhåll
• Yttre fastighetsskötsel och skötsel av utemiljöer
• Maskinkörning och hantering av olika arbetsmaskiner

Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort (manuell växellåda)
• Erfarenhet av maskiner och maskinkörning
• Erfarenhet av fastighetsskötsel är meriterande
Vi söker dig som är
• Ansvarstagande och självgående
• Serviceinriktad och lösningsorienterad
• Noggrann och praktiskt lagd
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@full-fart.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Full Fart Fastigheter AB (org.nr 559197-3770)
Landågatan 6 A (visa karta)
573 40  TRANÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Full Fart allservice AB

Jobbnummer
9975995

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