Vi söker Fastighetsskötare
Full Fart Fastigheter AB / Fastighetsskötarjobb / Tranås Visa alla fastighetsskötarjobb i Tranås
2026-06-23
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Vi söker en engagerad och ansvarstagande fastighetsskötare med erfarenhet av både inre och yttre fastighetsskötsel då vår kundkrets ständigt ökar.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
• Inre fastighetsskötsel och löpande underhåll
• Yttre fastighetsskötsel och skötsel av utemiljöer
• Maskinkörning och hantering av olika arbetsmaskinerKvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort (manuell växellåda)
• Erfarenhet av maskiner och maskinkörning
• Erfarenhet av fastighetsskötsel är meriterande
Vi söker dig som är
• Ansvarstagande och självgående
• Serviceinriktad och lösningsorienterad
• Noggrann och praktiskt lagd
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@full-fart.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Full Fart Fastigheter AB
(org.nr 559197-3770)
Landågatan 6 A (visa karta
)
573 40 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Full Fart allservice AB Jobbnummer
9975995