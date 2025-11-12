Vi söker Fastighetsskötare
AB Bostäder i Borås / Fastighetsskötarjobb / Borås Visa alla fastighetsskötarjobb i Borås
2025-11-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Bostäder i Borås i Borås
Trivs du bäst när det händer saker, när du får lösa problem och göra skillnad på riktigt? Som fastighetsskötare hos oss på Bostäder i Borås är du med och skapar trivsamma hem, trygga områden och en stad att vara stolt över. Hos oss får du ett jobb där du både rör på dig, möter människor och ser resultatet av ditt arbete varje dag - på riktigt.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
I rollen som fastighetsskötare blir du en viktig del av vårt områdesteam - ett gäng som jobbar tätt ihop och ser till att vardagen fungerar för våra hyresgäster. Du är ute på gården, fixar saker i tvättstugan, pratar med boende om till exempel avfallshantering, och tar hand om både stora och små saker. Det här är en roll för dig som gillar att samarbeta, ta ansvar och bidra till att skapa en trivsam och välskött miljö där våra hyresgäster verkligen trivs.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Skötsel och underhåll av yttre och inre gemensamma ytor
Städning av trapphus och gemensamma utrymmen
Skötsel av grönytor och maskinunderhåll
Sophantering
Snöröjning, både handskottning och plogning med maskin
Utföra enklare felavhjälpande reparationer i gemensamma utrymmen
Delta i snöberedskap under säsong enligt gällande sönberedskapsavtal
Delta vid och leda hyresgästmöten och hyresgästintroduktioner
Krav för tjänsten:
B-körkort
Dokumenterad erfarenhet av de huvudsakliga arbetsuppgifterna
Erfarenhet av maskinanvändning såsom traktor, åkgräsklippare och andra mindre maskiner
Meriterande om du har erfarenhet av plantering och kunskap kring grönyteskötsel
Vem är du?
Vi söker dig som har jobbat med fastighetsskötsel och är van vid arbetsuppgifter som lokalvård, skötsel av grönytor och annat som hör till fastighetsservice. Dessutom ser vi att du har erfarenhet av att köra maskiner och har rätt utbildning, till exempel hjullastarkort.
Du trivs i en vardag som bjuder på förändring och gillar att utvecklas i din roll. Du är noggrann, tar ansvar och tycker om att ge bra service. Att skapa en trevlig och välskött miljö för hyresgästerna är något du verkligen brinner för.Om företaget
Vi på Bostäder bryr oss om våra hyresgäster och älskar våra hus. Som ett bostadsbolag ägt av Borås Stad har vi över 6 900 lägenheter i nästan alla stadsdelar, vilket gör oss till Borås största hyresvärd. Nästan var åttonde boråsare bor i en av våra lägenheter. Varje dag går 120 medarbetare till jobbet för att göra livet lite enklare och bättre för våra kunder. Vårt uppdrag är att erbjuda ett varierat, hållbart och attraktivt utbud av bostäder för livets alla skeden. Vi är helt enkelt samhällsbyggare som bryr oss om Borås och det har vi gjort i snart hundra år.
Ansökan och kontakt:
Är du vår nästa lagkamrat? Skicka in din ansökan redan idag, men senast 7 december 2025. Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde snarast möjligt, provanställning tillämpas. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För vidare frågor kring tjänsten och rekryteringen, vänligen kontakta:
Avni Bajrami, Bochefavni.bajrami@bostaderiboras.se
Vi tar inte emot ansökan via mejl. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Bostäder i Borås
(org.nr 556024-8782), https://bostaderiboras.se Arbetsplats
Bostäder i Borås Kontakt
Avni Bajrami avni.bajrami@bostader.boras.se 033-442012 Jobbnummer
9601643