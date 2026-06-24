Vi söker fast lärarvikarie till Strandskolan, Idre
Älvdalens kommun / Grundskollärarjobb / Älvdalen Visa alla grundskollärarjobb i Älvdalen
2026-06-24
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Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för våra yngsta invånare.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola och skola ännu bättre!
Inom barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder vi som arbetsgivare:
• Reflektions- och planeringstid i enhetens arbetslag
• Kollegialt lärande och handledning
• Möjlighet till karriärtjänst
• Bland annat friskvårdstimme eller friskvårdspeng
• Digitala verktyg
I Älvdalens kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet.
Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. Vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.
Våra 5 förskolor och 4 skolor är fördelade på tätorterna Idre, Särna och Älvdalen.
Strandskolan är en F-9-skola belägen i centrala Idre, med närhet till både fjäll, sjö och skog. Här går det cirka 140 elever. I vår skola har vi många inslag av friluftsliv i undervisningen, till exempel fjällvandring, skidåkning och övernattning ute på vintern. Skol-IF är mycket aktiva och vi deltar i RF-SISU:s Rörelsesatsning.
Är du vår nya medarbetare?
Detta kommer du att arbeta med
Som lärarvikarie i Strandskolan samordnar du, tillsammans med arbetslagen i skola och fritidshem, vikariebehovet varje morgon samt arbetar sedan som vikarie. Som vikarie arbetar du efter en färdig lektionsplanering, men behöver vara beredd att själv fatta egna beslut och/eller planera om.
Vem söker vi?
För att trivas med uppdraget har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och i varierande arbetsuppgifter. Du arbetar bra med andra människor samt skapar engagemang och delaktighet. Dina arbetsuppgifter planerar, organiserar och prioriterar du på ett effektivt sätt.
Du har din bas i Strandskolan, men tvekar inte heller att ta uppdrag i Buskoviusskolan, Särna om det skulle behövas.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn och elever i olika åldrar, gärna erfarenhet från skola och/eller fritidshem.
Vi ser gärna att du har utbildning som lärare.
Körkort för bil är meriterande.
Bra att veta
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande rektor, Karin Elfving!
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: www.rekryteringslots.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en naturnära och vidsträckt landsbygdskommun med cirka 7 000 invånare och omkring 550 medarbetare. Här finns goda möjligheter till ett aktivt liv med närhet till natur, kultur och ett rikt föreningsliv. Vi tror på en hållbar balans mellan arbete och privatliv och vill att du ska känna dig trygg och utvecklas i ditt arbete. Vår verksamhet genomsyras av värdegrunden Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och vi har ett starkt fokus på arbetsmiljö och hälsa.
Som medarbetare i Älvdalens kommun får du bland annat friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme i veckan, fri entré till kommunens simhallar en gång i veckan och betald laganmälningsavgift till motionslopp som du och dina kollegor vill delta i. Vi erbjuder även föräldrapenningtillägg, flexibel arbetstid, möjlighet till hem- och distansarbete där verksamheten tillåter, semesterväxling, pensionsväxling och tjänstepension. Antalet semesterdagar är 25 till och med det år du fyller 39 år, 31 dagar från och med året du fyller 40 år och 32 dagar från och med året du fyller 50 år. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvdalens Kommun
(org.nr 212000-2197), http://www.alvdalen.se
Framgårdsvägen (visa karta
)
791 77 IDRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Strandskolan, Idre, Strandskolan Kontakt
Karin Elfving 0253-31511 Jobbnummer
9977879