Vi söker fältmekaniker till Gällivare!
Zeppelin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Gällivare Visa alla maskinreparatörsjobb i Gällivare
2025-09-01
Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. I utbudet finns mer än 100 maskintyper, från minigrävmaskiner till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. I segmentet för motorer och generatorer är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, marin och järnväg. Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, finansiering och uthyrning. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Zeppelin tar hand om kunder i hela Sverige och har cirka 520 anställda på 14 platser från norr till söder. Zeppelin Sverige AB är en del av den tyska Zeppelin-koncernen. Mer information finns på zeppelin-cat.se.
Som vill ha ett spännande och varierande jobb.
Om jobbet:
Vi söker fältmekaniker till vår fullserviceanläggning i Gällivare.
Du kommer jobba ovan jord och under jord.
Då med
* Utföra service och reparationer på Caterpillar-maskiner.
* Arbeta som en del av ett dedikerat fältmekanikerteam.
* Främst söker vi till Skift formen 7/7.
Vi erbjuder:
Ett spännande och varierande arbete.
Motiverade och dedikerade arbetskamrater i en stabil och trygg organisation.
Du har tillgång till en servicebil och all övrig utrusning som
möjliggör att du kan utföra ditt jobb på bästa sätt.
Utbildningar i ett brett spektrum för att du ska bli trygg i din roll.
En mycket kompetent lätt tillgängligt support team som stöttar dig i ditt arbete.
Personliga egenskaper som uppskattas:
Som person bör du vara positiv och nyfiken. Du har ett genuint intresse för denna typ av fordon. Du gillar att utvecklas och lära dig nytt.
Du är engagerad, noggrann, serviceinriktad, kvalitetsmedveten,
* Utbildning eller erfarenhet inom teknik/mekanik/fordon inom ett relevant område för tjänsten.
* Minst B-körkort
* Goda kunskaper inom Svenska och Engelska.
Ett stort plus är om du har erfarenhet av tungmek av någon form, och speciellt inom maskinbranschen. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av arbete med datorer för felsökning.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller 070 508 39 45. Tjänsten är tillgänglig omedelbart eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.
Vi söker dig som delar vårt mål att leverera: Bäst service i branschen!
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivare Zeppelin Sverige AB
