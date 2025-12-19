Vi söker extraarbetare inom service
Eterni Sweden AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-12-19
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning och vill jobba extra inom service? Vi söker nu extraarbetare till varierande uppdrag med start under våren!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vi söker nu extraarbetare inom service till flera uppdrag med start under våren. Uppdragen är varierande och kan exempelvis vara inom reception, nattvärd eller butik. Arbetet innebär ett stort fokus på service, bemötande och ansvar.
I din roll som extraarbetare inom service kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att:
Ge god service och ett professionellt bemötande till besökare och kunder
Arbeta i reception, butik eller som nattvärd beroende på uppdrag
Hantera enklare administrativa uppgifter
Bidra till ordning, trygghet och en positiv upplevelse
Följa rutiner och riktlinjer hos respektive uppdragsgivare
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag och arbetspass.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att möta människor. Du har ett lugnt och professionellt förhållningssätt och kan hantera olika situationer på ett tryggt sätt.
Vi ser att du:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (exempelvis studier, annat arbete eller eget företag)
Är flexibel och kan arbeta extra vid behov, inklusive kvällar och nätter
Är pålitlig, punktlig och noggrann
Har god kommunikativ förmåga och ett trevligt bemötande
Tidigare erfarenhet inom service, reception, butik eller liknande är meriterande men inget krav.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som extraarbetare inom service är ett konsultuppdrag på deltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos våra kunder. Det finns goda möjligheter till fler arbetspass och förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson på sara.persson@eterni.se
.
Plats: Lund/Malmö
Start: Våren
Arbetstider: Varierande (dag, kväll, natt) Så ansöker du
