Vi söker extra arbetare till hösten
Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta extra inför hösten. Du kan komma till att arbeta med truckkörning, montering, produktion, plock och pack, etc.
Du kommer få upplärning hos en kund men beroende på hur mycket man vill arbeta så finns chansen att få lära sig hos flera kunder. Bakgrund
Vi söker dig som alltid gör det där extra, du har rätt inställning till arbete och alltid ett leende på läpparna. Du har någon typ av erfarenhet ifrån jobb och är redo att starta omgående.
Du har en 50% annan sysselsättning så som att du studerar alternativt har ett annat arbete. Intyget behöver även vara giltigt under arbetsperioden och ej gått ut.
Vi söker dig som vill arbeta extra i höst. Om företaget
Företagen är ledande aktörer i sin bransch med säte i Göteborg
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8031209-2090447". Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Götabergsgatan 20A (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9995703