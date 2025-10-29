Vi söker expressarbetare/flyttarbetare
2025-10-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Gillar du praktiskt arbete, är händig och gillar att jobba i team? Vi söker nu flyttarbetare till vårt företag med kollektivavtal. Bli en del av vårt team i Uppsala!
Freys Express är flyttföretaget med erfarenhet sedan 1896. Vårt första uppdrag genomfördes redan 1896 - med häst och vagn. Sedan dess har mycket förändrats, men yrkesstoltheten är densamma. Genom mer än ett sekel av utveckling har vi förfinat våra arbetsmetoder och byggt upp en unik flyttkedja som säkerställer snabba, kostnadseffektiva och trygga flyttar - oavsett om det gäller en liten lokal flytt eller ett stort internationellt projekt. Med kontor på sju orter i Sverige erbjuder vi helhetslösningar från dörr till dörr, alltid med personligt ansvar och precision.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Bära, lasta och transportera bohag/inventarier
Montera och demontera möbler hos kund
Köra lokala transporter med personbil (och lastbil om du har C-körkort)
Vi söker dig som:
Är händig och gillar fysiskt arbete
Är noggrann, kan följa instruktioner och arbeta mot deadlines
Är en lagspelare med professionellt bemötande även i pressade situationer
Kan sköta enklare administration med instruktioner på svenska
Du ska helst ha B-körkort eftersom det mesta av arbetet sker ute hos kund. Det är meriterande om du även har truckkort och/eller C-kort med en giltig YKB-utbildning, men detta är inget krav.
Vi erbjuder:
Ett varierat arbete med bra kollegor
En arbetsplats där vi hjälps åt och håller ett högt tempo
Kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Plats: Vi utgår från kontoret i Uppsala.
Detta är en behovsanställning med goda förutsättningar till tillsvidare. Deltid eller heltid.
Intresserad? Skicka CV + kort personligt brev till uppsala@freysexpress.se
Vi rekryterar löpande - sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Skicka CV och kort personligt brev via e-post.
E-post: uppsala@freysexpress.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttarbetare". Arbetsgivare Freysgruppen AB
(org.nr 556816-8875)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Freys Express i Uppsala AB Kontakt
Transportledare
Oscar Johannesson oscar.johannesson@freysexpress.se 018-20 58 04 Jobbnummer
