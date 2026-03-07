Vi söker ett köksbiträde
2026-03-07
Vi söker ett köksbiträde kombinerat med barnskötare på 75%
Vi söker ett köksbiträde som vill arbeta i vårt mottagningskök och som barnskötare på vår förskola. I tjänsten ingår att ta emot färdiglagad mat och fördela till våra avdelningar, förbereda mellanmål och ansvara för köket på förmiddagarna. Vissa inköp ingår också i tjänsten. På eftermiddagarna innebär tjänsten att vara barnskötare i barngrupp. Har du arbetat med Montessoripedagogiken ser vi det som ett plus.
Du är trygg i din vuxenroll, har en god pedagogisk förmåga, förståelse för människors olika förutsättningar och förmågan att möta varje barn individuellt. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samtidigt som du är duktig på att bygga och behålla relationer med barn, kollegor och föräldrar.
Du ska ha goda kunskaper i svenska. Både i tal och skrift.
Tjänsten är en visstidsanställning t o m 18 juni 2026. Eventuellt kommer perioden att förlängas.
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev och ditt CV.
Tillträde enligt överenskommelse
Månadslön enligt överenskommelse
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Välkommen med din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag 15 mars 2026
Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsterna komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Ansökan kan skickas till e-postadress: ansokan@glunten.se
Ange följande referens när du ansöker: Köksbiträde Stabby
Stabby Montessoriförskola är en fristående förskola i Uppsala. Vi har idag 8 medarbetare och ca 40 barn mellan 1 och 5 år. Atmosfären är familjär och vi arbetar aktivt med montessoripedagogiken. Vi har motiverade barn och engagerade föräldrar. Stabby Montessoriförskola är en arbetsplats medengagerade, flexibla och kompetenta medarbetare. Så ansöker du
