Vi söker erfarna Ställverksmontörer
Eltecno I Vellinge Aktiebolag / Tele- och elektronikmontörsjobb / Vellinge Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Vellinge
2026-07-10
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Vi söker en Ledande ställverksmontör och en senior ställverksmontör med expertkunskap
Är du en ställverksmontör som kan din sak utan och innan? Trivs du med att bygga komplexa lösningar där kvalitet och precision är avgörande? Eltecno växer och nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i vår produktion i Vellinge. Vi söker både en Ledande ställverksmontör och en Senior ställverksmontör.
Om rollerna
Vi söker dig som inte bara "kan montera", utan som förstår helheten i ett ställverksbygge.
Ledande ställverksmontör: Du har det operativa ansvaret för avdelningens flöde – från ritningsunderlag till sluttest. Du sköter den kortsiktiga planeringen och leder arbetet på avdelningen. Du förväntas ha en teknisk höjd motsvarande en Senior montör men med ett utökat ansvar för produktionseffektivitet och arbetsmiljö.
Senior ställverksmontör: Du arbetar självständigt med kvalificerat montage av ställverk. Du är trygg i att starta, genomföra och slutföra komplexa arbeten utifrån ritning och tar ansvar för egenkontroll och avvikelserapportering.
Din profil – Erfarenhet är nyckeln
För att lyckas i dessa roller krävs att du är en person som trivs med tekniska utmaningar och har en "yrkesstolthet i fingrarna".
Erfarenhet: Du har arbetat flera år med montering av lågspänningsställverk.
Systemkännedom: Vi ser det som ett stort plus (och meriterande för ledande roll) om du har arbetat med Finelcomp-ställverk.
Teknisk kompetens: Du har dokumenterad kunskap om konstruktion av lågspänningskapslingar och är mycket van vid att läsa och tolka tekniska ritningar.
IT & System: Du har god vana av affärssystem (gärna Monitor).
Personlighet: Du är noggrann, ansvarsfull och en lagspelare. Som ledande montör är du dessutom strukturerad och har förmågan att prioritera och fördela arbete under tidspress.
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med korta beslutsvägar och högteknisk kompetens.
Möjligheten att arbeta med kundanpassade premiumlösningar.
Lön enligt överenskommelse (indikativt 30 000–35 000 kr/mån beroende på erfarenhet och roll).
Placering: Vellinge
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan till jobb@eltecno.se
.
Sista ansökningsdag är 2026-08-30, men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jobb@eltecno.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltecno I Vellinge Aktiebolag
(org.nr 556469-6127)
Modemgatan 5 (visa karta
)
235 39 VELLINGE Arbetsplats
Eltecno i Vellinge AB Jobbnummer
9999922