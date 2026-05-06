Vi söker erfarna pulverlackerare
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
I rollen som pulverlackerare kommer du att arbeta med manuell pulverlackering av produkter i både plåt och aluminium, där du hanterar allt från mindre detaljer till större konstruktioner. Arbetet sker i en modern produktionsmiljö med höga krav på kvalitet och precision.
Du kommer att ansvara för hela processen - från förberedelse av ytor, maskering och upphängning, till applicering av pulver och kontroll av slutresultat. Företaget utför uppdrag åt en bred kundbas inom olika branscher, vilket innebär varierande arbetsuppgifter och ett stort spann av produkter och former att lackera.
Du arbetar nära produktionsteamet och bidrar till att hålla en jämn kvalitet och ett effektivt flöde genom hela lackeringsprocessen.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av manuell pulverlackering, gärna från industriell produktion. Du är van vid att arbeta självständigt, har ögon för detaljer, och strävar alltid efter att leverera ett perfekt slutresultat. Erfarenhet av ytbehandling, grundmålning och olika materialtyper är starkt meriterande.Profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av verkstadsarbete, gärna med specialisering inom pulverlackering. Du har tidigare arbetat i liknande roller och är trygg i hela processen - från förberedelse till färdig lackering.
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och självgående, med ett starkt fokus på att leverera ett professionellt resultat varje gång. Rollen kräver att du arbetar metodiskt och effektivt, med hög precision även vid större volymer eller varierande produkter.
Som person är du ansvarsfull, stabil och pålitlig. Du trivs med att ta eget ansvar för ditt arbete och har förmågan att planera och strukturera din dag på ett effektivt sätt.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna läsa och följa säkerhetsföreskrifter och instruktioner.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater i GGVV området och Höglandet.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV Stars erbjuder
Tjänsten som Pulverlackerare är ett heltidsuppdrag som inleds direkt hos kund via GV Stars Bemanning & Rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Goran Vukojevic på Goran@gvstars.se
eller Chener@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
Ett stabilt företag med god sammanhållning:
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), https://gvstars.se/
Herkulesvägen 4 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Arbetsplats
Gv Stars Bemanning AB Kontakt
Chener Kaki chener@gvstars.se +46 76 088 26 62 Jobbnummer
9896192