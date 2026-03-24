Vi söker erfarna motviktstruckförare!
Konsultia AB / Lagerjobb / Mariestad Visa alla lagerjobb i Mariestad
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Mariestad
, Töreboda
, Skövde
, Tibro
, Lidköping
Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Nu söker vi flera medarbetare till vår kund i Mariestad!
Vi söker dig som tidigare arbetat med motviktstruck och trivs i ett arbete där du är lösningsfokuserad, kommunikativ, flexibel och kan hantera datasystem. I rollen kommer du arbeta med förflyttning och hantering av gods genom beställningar/ordar ifrån produktionens olika avdelningar, lossning samt lasting av inkommande gods kan också förekomma. I arbetet är du en viktig del för att flödet och kommunikation hela tiden hålls igång.
Arbetsuppgifterna består av:
Köra och hantera gods med motviktstruck
Samarbeta med produktionens olika avdelningar för att hålla flödet aktivt
Säkerhetsställa att gods placeras och hanteras korrekt samt säkert
Lasta och lossa gods ifrån lastbilar vid behov
För att vara aktuell för tjänsten krävs följande: Du kan arbeta både dagtid och skift, innehar truckkort (motvikt) och körkort B samt är tillgänglig så snart som möjligt.Profil
Vi söker en positiv, engagerad och handlingskraftig person. En person som är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga samt är duktig på att hantera stressiga situationer. Viktigt att du gillar att hjälpa till där det behövs och ser fram emot att varje dag ser olika ut. Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Idag är industrin mer konkurrensutsatt än någonsin och förändringstakten ställer allt högre krav på kompetensförsörjning och produktion i balans.
Genom våra bemanningslösningar hjälper vi våra kunder att navigera och stärka sin konkurrenskraft. Vi vilar på övertygelsen att engagerade människor gör skillnad. Vårt värderingsdrivna förhållningssätt och våra schyssta villkor attraherar de bästa medarbetarna.
Konsultia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du har marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18 001. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3434". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/
För detta jobb krävs körkort.
Konsultia Jobbnummer
9815338