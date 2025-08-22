Vi söker erfarna fordonsmontörer
2025-08-22
Fordonsmontör & påbyggnation -
Om rollen inom fordonsmontering och påbyggnation
Är du intresserad av teknik och vill vara med och skapa kvalitativa fordonslösningar? Vi söker nu dig som vill arbeta som fordonsmontör inom montering och påbyggnation av fordon. Här får du chansen att utveckla dina tekniska färdigheter och bidra till framtidens transportlösningar i en stimulerande miljö. Vi erbjuder en inkluderande och engagerande arbetsplats där samarbete, innovation och kvalitet står i fokus.
Arbetsuppgifter och ansvar - Montera och anpassa komponenter samt utrustning på nya och befintliga fordon utifrån tekniska instruktioner.
Genomföra påbyggnation enligt kundspecifika önskemål och krav för olika typer av fordon.
Säkerställa att allt arbete sker med högsta kvalitet och enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Utföra kontroller och tester för att säkerställa fungerande lösningar innan leverans.
Samarbeta med kollegor samt bidra till ständiga förbättringar i arbetsprocesserna.
Arbete på en produktionsline
Vi söker dig som: Gedigen förståelse och erfarenhet inom relevant teknikområde.
Förmåga att arbeta med både handverktyg och specialiserade maskiner.
God läsförståelse av tekniska ritningar och instruktioner, samt vana att arbeta utifrån dessa.
Du är: Driven - Du har energi, tar egna initiativ och är lösningsorienterad i ditt arbetssätt.
Självständig - Du har förmåga att arbeta självständigt men trivs även i samarbete med andra.
Ansvarsfull - Du tar ansvar för både ditt arbete och det gemensamma resultatet, och har högt säkerhets- och kvalitetstänk.
Om arbetsplatsen
Företaget tillhör en ledande aktör inom fordonsbranschen.
Ansökan och urval -
Vi tillämpar löpande urval - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa chansen. Vi välkomnar och uppmuntrar sökande av olika kön, bakgrunder och erfarenheter. Vi ser fram emot din ansökan!
