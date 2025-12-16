Vi söker erfarna containertruckförare

Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-12-16


Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande person med erfarenhet av containertruck till vårt team. Personen kommer att arbeta måndag-fredag dagtid med start omgående.
Arbetsuppgifter

Hantering och förflyttning av containrar med containertruck

Lastning och lossning

Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter

Daglig tillsyn och enklare underhåll av trucken

Profil & bakgrund

Behörighet C3A för containertruck

Dokumenterad erfarenhet av att köra containertruck

God förståelse för säkerhetsarbete

Ansvarstagande, noggrann och stresstålig

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Boxflow Staffing Syd AB (org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/

Arbetsplats
Boxflow

Kontakt
Caroline Dysenius
caroline@boxflow.com

Jobbnummer
9647658

