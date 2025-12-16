Vi söker erfarna containertruckförare
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande person med erfarenhet av containertruck till vårt team. Personen kommer att arbeta måndag-fredag dagtid med start omgående.
Arbetsuppgifter
Hantering och förflyttning av containrar med containertruck
Lastning och lossning
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Daglig tillsyn och enklare underhåll av trucken
Profil & bakgrund
Behörighet C3A för containertruck
Dokumenterad erfarenhet av att köra containertruck
God förståelse för säkerhetsarbete
Ansvarstagande, noggrann och stresstålig
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
