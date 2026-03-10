Vi söker erfarna Billackerare till känd verkstad!

adacto people AB / Lackerarjobb / Göteborg
2026-03-10


Visa alla lackerarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos adacto people AB i Göteborg, Kungälv, Kungsbacka, Stenungsund, Borås eller i hela Sverige

Vi söker nu erfarna billackerare till en modern och väletablerad verkstad på Hisingen. Tjänsterna finns både på dag- och kvällsskift.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund.
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen är en stor och välorganiserad verkstad där kvalitet, struktur och personalens trivsel står i fokus. Företaget satsar aktivt på sin personal och erbjuder fortlöpande utbildningar och utvecklingsmöjligheter inom yrket.
Här arbetar man i team, där samarbete och yrkesstolthet är en självklar del av vardagen. Arbetet sker huvudsakligen med relativt nya bilar i en modern arbetsmiljö.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
Lackering av personbilar

Förberedande arbete inför lackering

Färganpassning och finish

Samarbete med övriga kollegor i verkstaden

Vi söker dig som
Är utbildad billackerare

Har minst 1 års erfarenhet av yrket

Är noggrann och kvalitetsmedveten

Trivs med att arbeta i team

Anställning
Direktrekrytering till kund

6 månaders provanställning

Placering: Hisingen

Vill du arbeta i en modern verkstad med bra kollegor och goda utvecklingsmöjligheter? Skicka in din ansökan redan idag.
Om adacto people
adacto people är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på fordons-, transport- och logistikbranschen i Västsverige. Vi jobbar med både direktrekrytering och bemanningslösningar.
Vi tror på ett personligt och inkluderande arbetssätt, där varje kandidat blir sedd, hörd och bemött med respekt. Med stark branschkunskap och ett brett nätverk hjälper vi dig att hitta möjligheter som passar både din erfarenhet och dina framtidsmål. Kontoret ligger i Göteborg och vi har gedigen erfarenhet av att arbeta nära både kandidater och kunder från verkstäder och serviceanläggningar till större transportbolag.
Hos oss får du:

En personlig kontakt genom hela processen

En partner som förstår fordonsbranschen

Stöd i din karriärresa oavsett om du är aktivt arbetssökande eller bara vill utforska möjligheter

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7360957-1884075".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
adacto people AB (org.nr 556978-5149), https://jobb.adactopeople.se
Pumpgatan (visa karta)
417 55  GÖTEBORG

Arbetsplats
adacto people

Jobbnummer
9788040

Prenumerera på jobb från adacto people AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos adacto people AB: