Vi söker erfarna Billackerare till känd verkstad!
adacto people AB / Lackerarjobb / Göteborg Visa alla lackerarjobb i Göteborg
2026-03-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos adacto people AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Stenungsund
, Borås
eller i hela Sverige
Vi söker nu erfarna billackerare till en modern och väletablerad verkstad på Hisingen. Tjänsterna finns både på dag- och kvällsskift.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund.
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen är en stor och välorganiserad verkstad där kvalitet, struktur och personalens trivsel står i fokus. Företaget satsar aktivt på sin personal och erbjuder fortlöpande utbildningar och utvecklingsmöjligheter inom yrket.
Här arbetar man i team, där samarbete och yrkesstolthet är en självklar del av vardagen. Arbetet sker huvudsakligen med relativt nya bilar i en modern arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Lackering av personbilar
Förberedande arbete inför lackering
Färganpassning och finish
Samarbete med övriga kollegor i verkstaden
Vi söker dig som
Är utbildad billackerare
Har minst 1 års erfarenhet av yrket
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta i team
Anställning
Direktrekrytering till kund
6 månaders provanställning
Placering: Hisingen
Vill du arbeta i en modern verkstad med bra kollegor och goda utvecklingsmöjligheter? Skicka in din ansökan redan idag.
Om adacto people
adacto people är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på fordons-, transport- och logistikbranschen i Västsverige. Vi jobbar med både direktrekrytering och bemanningslösningar.
Vi tror på ett personligt och inkluderande arbetssätt, där varje kandidat blir sedd, hörd och bemött med respekt. Med stark branschkunskap och ett brett nätverk hjälper vi dig att hitta möjligheter som passar både din erfarenhet och dina framtidsmål. Kontoret ligger i Göteborg och vi har gedigen erfarenhet av att arbeta nära både kandidater och kunder från verkstäder och serviceanläggningar till större transportbolag.
Hos oss får du:
En personlig kontakt genom hela processen
En partner som förstår fordonsbranschen
Stöd i din karriärresa oavsett om du är aktivt arbetssökande eller bara vill utforska möjligheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7360957-1884075". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare adacto people AB
(org.nr 556978-5149), https://jobb.adactopeople.se
Pumpgatan (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
adacto people Jobbnummer
9788040