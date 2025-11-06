Vi söker erfaren taxichaufför
2025-11-06
Vi söker en pålitlig och erfaren taxichaufför som kan börja omgående.
Du kommer att köra med min bil, och det är viktigt att du är rädd om bilen och tar ansvar för att hålla den i gott skick.

Dina arbetsuppgifter
• Köra kunder tryggt och professionellt
• Ge god service och bemöta kunder vänligt
• Följa trafikregler och köra säkertKvalifikationer
• B-körkort
• Taxiförarlegitimation (obligatoriskt)
• God körvana och trygg i trafiken
• Ansvarsfull, punktlig och pålitlig
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av taxikörning
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider
• Trevligt samarbete
• Du arbetar med bil som jag tillhandahåller
Låter detta intressant? Kontakta mig för mer information eller skicka din ansökan via telefon eller e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
0729797361
E-post: akride.taxibolag@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

AK ride

Körkort
