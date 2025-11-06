Vi söker erfaren taxichaufför

AK ride / Fordonsförarjobb / Järfälla
2025-11-06


Vi söker en pålitlig och erfaren taxichaufför som kan börja omgående.
Du kommer att köra med min bil, och det är viktigt att du är rädd om bilen och tar ansvar för att hålla den i gott skick.

Dina arbetsuppgifter
• Köra kunder tryggt och professionellt
• Ge god service och bemöta kunder vänligt
• Följa trafikregler och köra säkert

Kvalifikationer
• B-körkort
• Taxiförarlegitimation (obligatoriskt)
• God körvana och trygg i trafiken
• Ansvarsfull, punktlig och pålitlig

Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av taxikörning

Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider
• Trevligt samarbete
• Du arbetar med bil som jag tillhandahåller

Låter detta intressant? Kontakta mig för mer information eller skicka din ansökan via telefon eller e-post.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
0729797361
E-post: akride.taxibolag@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AK ride

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9592762

