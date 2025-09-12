Vi söker enhetschef till hemtjänsten!
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Är det du som blir vår nya kollega?
Vill du tillsammans med oss utveckla och leda ett av våra viktigaste verksamhetsområden?
Är du lyhörd, flexibel samt attraheras av att arbeta i en verksamhet som ständigt utvecklas?
Vill du bli en i vårt glada gäng som tillsammans med härliga, engagerade och drivna kollegor kommer att ansvara för en del av hemtjänsten?
Inom Äldreförvaltningen finns områdena särskilda boenden, stöd i eget boende, hälsa och sjukvård och bistånd. Som enhetschef för hemtjänsten ingår du i området Stöd i eget boende och den ledningsgruppen. Vi har en god samverkan mellan verksamhetsområdena och arbetar prestigelöst och med fokus på den vi är till för. Hallstahammar är en äldrevänlig kommun och med en särskild verksamhet som fokuserar på förebyggande arbete.
Som enhetschef hos oss har du ett helhetsansvar för verksamheten vilket inkluderar personal- och budgetansvar. Du ansvarar för att målen som finns för verksamheten uppnås och att verksamheten drivs i enlighet med uppdragsgivarens förväntningar samt Hallstahammars kommuns värdegrund. För oss är det viktigt att verksamheten genomsyras av hög kvalitet med kunden i fokus.
Du arbetar nära den dagliga verksamheten och i nära samarbete tillsammans med kollegor och medarbetare för att utveckla verksamheten samt skapa en bra och trivsam arbetsmiljö. Ditt ledarskap är avgörande för en framgångsrik verksamhet som kan hantera dagens och morgondagens utmaningar.
Vi erbjuder dig utvecklande och självständiga arbetsuppgifter i en organisation som präglas av engagemang, kompetens, medkänsla och ett positivt arbetsklimat med öppenhet för förändring och nytänkande.
Välkommen att utvecklas tillsammans med oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmågan, viljan och modet att vara en trygg chef, ledare och arbetsgivarrepresentant. Du ska ha akademisk examen, exempelvis med inriktning social omsorg, socionom, beteendevetare eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Meriterande för denna tjänst är tidigare chefs- och ledarskapserfarenhet med ett helhetsansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet inom äldreomsorg/hemtjänst. Meriterande är även utbildning inom ledarskap och/eller värdegrundsarbete samt erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation.
Du ska ha B-körkort, god datorvana, god ekonomisk medvetenhet, vana av dokumentation och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Är du dessutom resultatinriktad och trivs med att samarbeta och samverka i olika former, är det dig vi söker.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Blir du anställd hos oss kan provanställning komma att tillämpas och man bli krigsplacerad.
Tillträde enligt överenskommelse.
Svenskt medborgarskap kommer kontrolleras. Kopia av pass/id kort måste visas upp alternativt bifogas i ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
