Vi söker engagerade och duktiga däckskiftare!
adacto people AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos adacto people AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Stenungsund
, Borås
eller i hela Sverige
Till vår kund söker vi nu däckmontörer i Göteborg! Arbetsuppgifter
I ditt arbete som däckmontör kommer du att få ta emot kunders bilar för att utföra byte av vinterdäck/sommardäck. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår:
att skifta däck
balansera
lagerföra däck
tvätt av däck
köra truck
Då det förekomma en del tunga lyft ser vi därför att du som söker har god fysik. Du kommer även att få köra in kundernas bilar till verkstaden så manuellt B-körkort är ett måste. När säsongen kommer igång innebär det ett högt tempo på arbetsplatsen samtidigt som man måste hålla god kvalitet, därför spelar noggrannhet en stor roll.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid 7-16.
Din profilFör att trivas som däckmontör hos vår kund ser vi att du som söker har tidigare erfarenhet av att byta och skifta däck. Du är en person som har ett intresse för bilar, lätt för att prata med kunder och du tycker om att arbeta med kroppen då detta är ett fysiskt krävande arbete. Som person är du en problemlösare, noggrann och stresståligPubliceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
B-körkort (även manuell växellåda)
truckkort
Prestigelös och hårt arbetande
Talar svenska obehindrat
Urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Lön efter kollektivavtal.
Ansökan och kontakt:
Vi genomför löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta Natali Racho.
Adacto People är specialister på bemanning och rekrytering inom transport- och logistiksektorn. Vi skapar långsiktiga relationer med både kunder och kandidater och arbetar för att stärka branschen genom att matcha rätt kompetens med rätt arbetsgivare.
Ansök redan idag!
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag läs mer på vår hemsida: www.adacto.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare adacto people AB
(org.nr 556978-5149), http://www.adactopeople.se Arbetsplats
adacto people Kontakt
Natali natali@adactopeople.se Jobbnummer
9526820