Vi söker engagerade lärare till nyöppnade Zetterbergsgymnasiet! - Eskilstuna kommun - Gymnasielärarjobb i Eskilstuna

Eskilstuna kommun / Gymnasielärarjobb / Eskilstuna2021-04-06Nu söker vi lärare till vårt nyöppnade gymnasium! Kom och bli en del av vårt härliga gäng!Zetterbergsgymnasiet ligger i en vacker, historisk byggnad nära buss- och tågförbindelser i centrala Eskilstuna och vi öppnar skolan till höstterminen 2021. Lokalerna på Tullgatan 2 är omsorgsfullt renoverade och rymmer upp till 600 elever som kommer från olika grundskolor och olika kommuner, det gör oss till en spännande mötesplats. Vi erbjuder universitets- och yrkesförberedandeundervisning och du kan läsa programmen Ekonomi med inriktning ekonomi, Hotell och turism, Handeloch administration samt Introduktionsprogram.Hos oss har vi en naturlig öppenhet inför att varje individ har rätt att sträva efter sitt mål och vi tror att inom varje elev finns den bästa av just den personen. Vårt ansvar är att ta fram det, utveckla det och se till att just den personen får ta den plats som hen behöver. Oavsett om vi pratar om marknadsekonomi eller medelhavsturism, strävar vi efter att våra resultat ska vara de bästa möjliga. Vi har höga förväntningar på våra elever och lärare i utbyte mot möjligheter i det oändliga. På vår skola strävar vi efter att erbjuda digitalisering, teknologisk utveckling och näringslivsförankring i framkant.Zetterbergsgymnasiet har lånat sitt namn från Jeanette Zetterberg, som var en mycket framgångsrik företagsledare som levde och verkade i Eskilstuna för mer än 200 år sedan. Jeanette Zetterberg var inte bara mycket inflytelserik, utan visade även på stort mod då hon var före sin tid. Hon utvecklade sitt företag med internationella kontakter samtidigt som hon värnade om sin hemstad. Sin förmögenhet investerade hon i Eskilstunas barn och ungdomar.Läs mer om skolan och om våra program här: eskilstuna.se/zetterbergsgymnasiet2021-04-06Vi söker lärare inom följande ämnen:MatematikEngelskaSvenska som andraspråkReligionPsykologiFöretagsekonomiska ämnenNaturkunskap.Grundmatematik, grundsvenska, grundengelska samt SO-ämnen för undervisning på introduktionsprogrammetI rollen som lärare:Planerar du undervisningen i samverkan med andra lärare med utgångspunkt från styrdokument, beslutande handlingsplaner och elevernas behov.Ingår du i ett av våra arbetslag på skolan och är delaktig i skolans utvecklingsarbete.Är du mentor och arbetar systematiskt med elevhälsofrågor. Vi har ett elevhälsoteam som vid behov stöttar dig i rollen som pedagog och mentor.Det livslånga lärandet på Zetterbergsgymnasiet utgår från hållbarhetstänk och det globala målet nr 4. För lärare kännetecknas det av kollegialt lärande samt "The spiral of inquiry" som metod och förhållningssätt för vårt systematiska kvalitetsarbete samt elev- och kunskapssyn.Vi ser att du som söker har:Lärarexamen med behörighet att undervisa på grundskolenivå, alt. gymnasienivå i de ämnen som vi efterfrågar (lärarlegitimation som ämneslärare krävs för en tillsvidareanställning) alternativt pågående utbildning och att du tar examen inom kort.Erfarenhet av undervisning utifrån aktuellt gällande läroplan via arbete eller VFU (GY11) (Lgr11).Mycket goda IT-kunskaper och är van att använda IT i den dagliga undervisningen.Goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.Personliga egenskaper väger tungt för den här tjänsten och för att trivas i rollen som lärare hos oss vill vi att du är öppen, driven och lyhörd som person. Du vågar vara nyfiken och utforskande och trivs med att ha ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt. Har du en entreprenöriell ådra är det lätt att trivas i rollen som lärare hos oss.Vi ser fram emot din ansökan!ÖVRIGTVill du vara med och leda vägen?Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-20Eskilstuna kommun5674366