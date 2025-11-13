Vi söker engagerade assistenter till en man på Ankarsvik

2025-11-13


Vill du ha ett meningsfullt och givande jobb där du gör skillnad i någons vardag?
Vi söker en engagerade och mogen individ till tjänst som personlig assistent.

Om uppdraget

Vår uppdragsgivare är en snäll man i 30års åldern. Han bor i hus tillsammans med sin familj. Vår uppdragsgivare har fasta rutiner och trivs med att utföra ungefär samma aktiviteter dagligen. Vidare behöver han lugn och ro samt stabilitet för att han ska må som bäst.

Vår uppdragsgivare behöver ständig tillsyn, detta då han har kraftig epilepsi men behöver samtidigt utrymme utan att känna sig övervakad.

Arbetsuppgifter
Som personlig assistent till vår uppdragsgivare och hjälper honom i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna inkluderar:

Personlig hygien och påklädning

Hushållssysslor såsom matlagning till uppdragsgivaren

Aktiv tillsyn och stöttning,

Enklare aktiviteter såsom till exempel promenader eller lunch på restaurang.

Arbetstider
Måndag och torsdag: 06:00-16:00
Vem är du?
Vi söker dig som är:

Tålmodig, lugn, ansvarsfull och empatisk.

Förstår innebörden och ansvaret att arbeta i någon annans hem.

Flexibel och synnerligen lyhörd för uppdragsgivarens dagsform.

Rök- och djurfri.

Flytande i det svenska språket.

Meriterande:

Erfarenhet av att arbeta med epilepsi.

Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande.

Kunskap i enkel teckenspråkskommunikation

Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller närbesläktade yrken.

Körkort och bil

Vi erbjuder dig:

Ett meningsfullt och varierande arbete

Introduktion och löpande utbildning

Stöttande arbetsledning och trevliga kollegor

Konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)

Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi
hassan.al-nuaimi@saand.se
+46101550300

