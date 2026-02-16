Vi söker en Vikarierande Senior Systemadministratör / IT-samordnare!
Om oss på Swedemount
Vi är ett värderingsstyrt bolag som jobbar med "ownership", "communication", "teamwork" och "winners" för att främja en kultur som kort och gott innebär "We make things happen"! Vi värderar våra medarbetare högt och tror på att varje person bidrar med något viktigt. Vid en intervju berättar vi gärna mer om vårt arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Om rollen
Swedemount befinner sig i en expansiv fas med stark tillväxt inom e-handel och digitala affärsflöden.
Vi söker nu en Senior Systemadministratör som tar ett övergripande ansvar för administration, planering och samordning av bolagets IT-miljö.
Rollen är strategiskt viktig och innebär ett tydligt ägarskap för struktur, stabilitet och vidareutveckling av IT-landskapet. Du arbetar nära verksamheten och fungerar som en naturlig kontaktpunkt mellan IT, affär och externa leverantörer.
IT-avdelningen består idag av fyra personer och ansvarar för hela bolagets IT-leverans, inklusive infrastruktur, affärssystem, användarstöd, projekt och teknisk utveckling. I rollen förväntas du bidra med senior kompetens, helhetsperspektiv och förmåga att prioritera, planera och driva förbättringsarbete.
Placeringsort är vid vårt centrallager i Sörred, Göteborg.
Huvudsakliga ansvarsområden
- Övergripande administration, planering och förvaltning av IT-infrastruktur i Microsoft Azure och interna miljöer
- Ägarskap för IT-processer, rutiner, dokumentation och efterlevnad
- Planering, prioritering och uppföljning av IT-relaterade projekt, förändringar och initiativ
- Samordning mellan IT-funktion, verksamhet och externa parter
I rollen ingår även:
- Strategisk och administrativ livscykelhantering av klienter, kassasystem, skrivare, telefoner och mobila enheter
- Ansvar för struktur och uppföljning av backup, driftsäkerhet och tillgänglighet
- Övergripande ansvar för användaradministration och eskalerad 1st-2nd line-support
- IT-samordning vid etablering, flytt eller förändring av butiker och verksamhetsmiljöer
- IT-samordning vid etablering, flytt eller förändring av butiker och verksamhetsmiljöer
- Kravställning, uppföljning och koordinering av externa leverantörer, partners och tjänster
Vi söker dig som har ett senioritetsdrivet arbetssätt, tar ett naturligt ansvar och trivs i en roll där struktur, planering och samordning är centrala. Du har god kommunikativ förmåga och kan omsätta verksamhetens behov till hållbara IT-lösningar.Kvalifikationer
- Flerårig erfarenhet av systemadministration, IT-drift eller liknande ansvarstagande roll
- Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- B-körkort och tillgång till bil
Meriterande teknisk erfarenhet:
- Microsoft Azure (IaaS/PaaS, nätverk, säkerhet)
- Microsoft 365 / Office 365
- Intune och modern klienthantering
- Windows Server
- Nätverk och grundläggande IT-säkerhet
- Virtualisering
Meriterande verksamhetskunskap:
- IT-miljöer inom retail eller e-handel
- Erfarenhet av IT-samordning, leverantörsstyrning eller processutveckling
- Grundläggande kunskaper inom automatisering, scripting eller systemintegration
Vårt erbjudande
Är det här rätt utmaning för dig? Vi hoppas det! Vi på Swedemount befinner oss på en spännande och expansiv förändringsresa och ser fram emot att få välkomna dig som vill ta IT-avdelningen till nästa nivå tillsammans med oss. Vi erbjuder även:
Tjänsten är ett vikariat om 100% under ett år med chans till förlängning. Tillträde till tjänsten är juni 2026 eller enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal och andra förmåner för våra anställda som vi berättar mer om vid en intervju.
Vi kan komma att utföra kreditupplysning såväl som utdrag ur belastningsregistret på den sökande.
Ansök gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR.
I rekryteringsarbetet för den här tjänsten så har vi tagit ställning till externa rekryterings- och marknadsföringskanaler. Vi undanbeder oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Swedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 23 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. I Sörred utanför Göteborg har vi vårt 20 000 kvm automatiserade lager och kontor. I Grebbestad på västkusten ligger även vårt huvudkontor och vår störta butik som är Nordens största sportbutik på 14 000 kvm.
Våra butiker finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken - kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt.
Vi är över 350 härliga och engagerade medarbetare runt om i Sverige som arbetar för att hela tiden inspirera och hjälpa människor till ett aktivt liv! Vi vill genom kompetent personal, välsorterade butiker och bra priser visa att sport och friluftsliv kan vara något för alla. Vi värdesätter teamwork och drivs av passionen att alltid vara bättre än vad vi var igår. Läs gärna mer om oss på http://www.sportshopen.com. Ersättning
