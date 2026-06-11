Vi söker en vikarierande fastighetsarbetare
Nyköpingshem Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Nyköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Nyköping
2026-06-11
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Gillar du att arbeta i en händelserik miljö med kunden i fokus?
Vi behöver förstärkning av en vikarierande fastighetsarbetare!
Som fastighetsarbetare jobbar du nära våra kunder – hyresgästerna. Du ingår i teamet som ser till att bostadsområdena är hela, rena, snygga och trygga genom att bland annat arbeta med städning i gemensamma utrymmen och på gårdar, köra maskiner som traktorer och gräsklippare samt rensa ogräs och klippa häckar. Publiceringsdatum2026-06-11Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du har förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett realistiskt sätt. Du kan enkelt förutse problem och skapa alternativa planer. Din initiativförmåga är god och du får saker att hända. Din samarbetsförmåga är god genom att du utbyter erfarenheter, information och ideér med andra. Du lär dig nya praktiska kunskaper snabbt, hänger med i teknisk och digital utveckling och kan använda kunskaperna effektivt. Du har en bra känsla för service och har en god kommunikativ förmåga. Du kan hantera oväntade situationer med bevarat lugn och fokus. Det är naturligt fördig att agera som en lagspelare och bidra till gott samarbete i teamet och på Nyköpingshem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Bakgrund
Du har en gymnasieexamen, gärna med inriktning mot grönyteskötsel eller fastighetsskötsel. Det är meriterande med 1-2 års erfarenhet från fastighetsskötsel, grönytearbete eller städning. Det är även meriterande med erfarenhet från arbete med traktor och åkgräsklippare. Du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift och kan kommunicera på engelska. Du är van att hantera digitala verktyg. B-körkort är ett krav för denna tjänst
Ansökan och rekryteringsprocessen
Tjänsten är ett vikariat som beräknas pågå från 31 augusti 2026 till 20 augusti 2027.
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 21 juni 2026. Ansökan tas enbart emot via länken i denna annons. Områdeschef Rebecca Fors svarar på frågor om tjänsten, rebecca.fors@nykopingshems.se
. För frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta
Pernilla Josefsson, HR-ansvarig, pernilla.josefsson@nykopingshem.se
.
I över 75 år har Nyköpingshem spelat en viktig roll i kommunens expansion och bostadsutveckling genom att bygga nytt, bygg till och bygga om. Med drygt 4 000 bostäder är vi Nyköpings ledande bostadsföretag med gott om nöjda hyresgäster. Det tänker vi fortsätta att vara i 75 år till. Minst.
Vi behöver förstärkning i ett av våra team av en vikarierande fastighetsarbetare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Nyköpingshem Aktiebolag
(org.nr 556450-9486)
Box 1019 (visa karta
)
611 29 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpingshem Jobbnummer
9960391