Vi söker en vårdenhetschef till vår enhet! - Västra Götalandsregionen

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Om verksamhetenHybrid- och interventionscentrum (HyBI) är ett verksamhetsområde som bedriver vård med avancerad utrustning för interventioner och operationer.I våra hybridsalar utförs hybridingrepp med kirurgi och bilddiagnostik vid samma tillfälle. Dessa ingrepp utförs till stor del i Bild-och interventionscentrum, BoIC.Till Hybrid och intervention hör Intervention 2 och 3 som tillsammans driftar 10 interventionssalar där olika typer av kardiologiska interventioner/ingrepp och behandlingar genomförs. På Intervention 2 bedrivs dygnet runt, alla dagar i veckan PCI-verksamhet för hela regionen. På Intervention 3 bedrivs högspecialiserad dagverksamhet med avancerade kateterledda arytmi- och hjärtsviktsbehandlingar. Vi söker nu en vårdenhetschef för Intervention 2 och 3.Hybrid och Interventionscentrum är ett relativt nytt verksamhetsområde som fortfarande är under utveckling. Samarbetet i ledningsgruppen är väldigt gott och du får många erfarna chefskollegor att bolla tankar och idéer med. Kardiologiska interventioner är en specialitet som har utvecklats mycket det senaste decenniet och utveckling fortgår med allt mer minimal-invasiva tekniker som är till patienternas fördel. Här finns en stor utvecklingspotential och tillsammans med kardiologens läkare bedriver enheten en av landets största verksamheter i sitt slag.2021-04-06Vi söker dig som vill bli vårdenhetschef för Intervention 2 och 3. Som vårdenhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen för Hybrid och interventionscentrum och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Din uppgift är att planera, leda och utveckla enheten för och med patienten utifrån verksamhetens mål. Det innebär ett samlat ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. I uppdraget ingår även ansvar för strålskydd samt att driva ett aktivt arbete med arbetsmiljö, kvalitetssäkring och jämställdhetsarbete.Som vårdenhetschef på Intervention 2 och 3 kommer du ha ett nära samarbete med kardiologen.I uppdraget ingår även att utveckla enheten och samarbetsformerna mellan Hybrid och interventionscentrums andra operations- och interventionsavdelningar, AnOpIVA, Thorax och övriga verksamhetsområden involverade i vården av patienterna i de aktuella vårdkedjorna. Tjänsten innefattar ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med en tillsvidareanställning inom grundprofessionen.Chefskapet är tidsbegränsat under fem år med tillsvidareanställning inom grundprofessionen.Om digVi söker dig med sjuksköterskeutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du tidigare chefserfarenhet, kardiologisk interventionell erfarenhet och/eller akademisk bakgrund såsom magister-, master-, eller forskarutbildning är det meriterande.För uppdraget som vårdenhetschef förutsätts att du har en stark drivkraft och en vilja att utveckla enheten med målet att skapa effektivitet och i slutändan värde för patienten. Du måste tro på dig själv, ditt uppdrag samt ha mod att förändra för att nå framgång. Du bör också ha en kommunikativ förmåga och ett prestigelöst sätt som skapar engagemang och delaktighet. Som ledare är du trygg, stabil och tydlig samt har förmåga att leda, inspirera och utveckla andra. Som chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset delar du och står för den gemensamma värdegrunden.Varmt välkommen men din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.