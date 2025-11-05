Vi söker en Tekniker till vår kund!
Vi på Adecco söker en Tekniker för uppdrag till vår världsledande teknikkund i Finspång, Siemens Energy!Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Som Tekniker kommer du ingå i ett team som präglas av gemenskap och samarbete. Din roll innebär att ansvara för testkörning av produkter för att säkerställa god kvalité. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
• Leda och medverka i driftsättningen
• Genomföra undersökningar av produkten för att säkerställa kvalité
• Montera upp och montera ned produkten
• Planera och utföra arbetet enligt tidsplan
• Dokumentera och rapportera resultat
Detta är ett konsultuppdrag via Adecco, tillsättning enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som är praktsikt lagd och har ett tekniskt intresse. Som person tycker du om att arbeta med kroppen, är lösningsorienterad, kommunikativ och gillar teamwork.
Vi ser gärna att du som söker har:
• Erfarenhet av driftsättning och underhåll av stora maskiner
• Relevant teknisk utbildning eller motsvarande
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på engelska och svenska
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna process använder vi oss arbetspsykologiska tester.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Frida Olsson via Frida.Olsson@adecco.se
eller Jennie Karlsson via Jennie.Karlsson@adecco.se
