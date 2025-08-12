Vi söker en tekniker i Stockholm
2025-08-12
Fälttekniker i Stockholm!
Nu söker vi en ny stjärna ute på fält hos vår kund Stockholm! Tycker du om att jobba ute på fält hos våra kunder med allt från installation, till felsökning och reparation av kassasystem? Detta uppdrag erbjuder verkligen varierade arbetsuppgifter. Vidare tillkommer arbete med scannrar, PC-datorer och bankomatservice, som exempel. Kunderna omfattar t.ex. finans, handel och kontor. Du kommer att utgå från kontoret i Stockholm och åka ut till våra kunder som finns inom finans, handel och övriga kontor.
Arbetstider: Måndag - fredag 8-17Period: 2025-09-01 - 2026-02-28 med goda möjligheter att bli förlängd
Krav: För detta jobb krävs B-körkort.
Språk: Svenska och engelska.
Plats: Stockholm med omnejd
Lön: Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön i enlighet med gällande kollektivavtal, vilket innebär en månadslön på mellan 21 000 och 24 000 kronor för en heltidsanställning.
ROLLENS HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER:
• Butiksinstallationer (Kassasystem, nätverk, servrar)- Bankomat (Installation & felsökning)
• PC och Server (Installation & felsökning)
• Nätverkskomponenter (Installation & felsökning Switchar, accesspunkter)
• Installation och felsökning av mjukvara såsom Microsoft Windows
• Installation och felsökning av hårdvara
VEM ÄR DU?
• Du har någon typ av erfarenhet inom installation, hårdvara, nätverk, skrivare och annan kringutrustning.- Du är bevandrad i Windows-miljö och van med att arbeta självständigt såväl som i team.
• Som person är du kommunikativ, strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt ute hos kund, och uppskattar att jobba tillsammans med andra för att uppnå era mål.
• Du är händig och har ett tekniskt intresse som syns i ditt arbete.
• Du pratar svenska och engelska obehindrat och har B-körkort.
OM BARONA
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering. Som konsult på Barona kommer du att anställas på ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkring, pension och hälsoförmåner. Besök oss på: https://barona.se/om-barona/
Om du tror att du har vad som krävs för att lyckas i den här rollen, ansök då med ditt vassaste CV och ett personligt brev som beskriver ditt intresse för rollen och dina färdigheter. Vi behandlar alla ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men för frågor, kontakta rekryterande chef Linnéa Lundström (linnea.lundstrom@barona.se
)Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
