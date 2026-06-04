Vi söker en tandläkare !
Tandläkare Lisa & Lisa AB / Tandläkarjobb / Piteå Visa alla tandläkarjobb i Piteå
2026-06-04
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Vi söker Dig som vill bli en del av vårt härliga team i centrala Piteå !
Om oss
Vi är en modern, nyrenoverad klinik med digitalt arbetsflöde samt ett varmt arbetsklimat där både patienter och medarbetare står i fokus. Kliniken är belägen mitt i centrum av Piteå.
På kliniken är vi två tandläkare, två tandhygienister samt sex tandsköterskor. Hos oss arbetar alla tandsköterskor med alla tandläkare vilket gör att vi är ett sammansvetsat team.
För oss är kvalitet, trygghet och långsiktiga patientrelationer viktigt.
Vem söker vi ?
Du är legitimerad tandläkare, med svensk tandläkarlegitimation. Du talar flytande svenska i tal och skrift. Erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även nyutexaminerade tandläkare som vill utvecklas.
Du som söker är ambitiös, noggrann, har ett professionellt bemötande, är samarbetsvillig och värnar om relationer både med dina kollegor samt även med patienter.
Som tandläkare hos oss kan du arbeta med all typ av vuxentandvård: implantatprotetik, konventionell protetik, aligners, sömnapnéskenor, kirurgi samt vanlig allmäntandvård.
Du får möjlighet att utvecklas inom alla områden av vuxentandvården samt bygga långsiktiga relationer med dina patienter.
Hos oss får du arbeta med två erfarna tandläkare, är du nyutexaminerad eller enbart har arbetat ett par år får du handledning av oss.
Vi erbjuder
En trygg anställning med goda villkor
Heltidstjänst (enligt överenskommelse)
Vidareutbildning genom externa kurser
Friskvårdsbidrag & glasögonbidrag
Vi tillämpar kollektivavtal och är medlemmar i Almega.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning av tjänsten kan ske före sista ansökningsdag.
Välkommen med Din ansökan ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Skicka din ansökan via mail till oss
E-post: lisa.marklund@lisaochlisa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Lisa & Lisa AB
(org.nr 559461-9230)
Uddmansgatan 6 B (visa karta
)
941 32 PITEÅ Kontakt
Tandläkare / ägare
Lisa Nilsson lisa.nilsson@lisaochlisa.se Jobbnummer
9948704